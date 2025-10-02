Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνέλαβε το ισραηλινό ναυτικό μετά την αναχαίτιση σκαφών που μετέφεραν βοήθεια προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, πολλά πλοία που αποτελούν μέλος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (GSF) «ακινητοποιήθηκαν με ασφάλεια» και πως οι επιβαίνοντας μεταφέρονταν σε ισραηλινό λιμάνι. Πρόσθεσε επίσης ότι το ναυτικό είχε δώσει εντολή στα πλοία να αλλάξουν πορεία καθώς «πλησίαζαν σε μια ενεργή ζώνη μάχης».

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το GSF ανέφερε ότι 30 σκάφη εξακολουθούν να «πλέουν δυναμικά» προς τη Γάζα και βρίσκονταν 46 ναυτικά μίλια από τον προβλεπόμενο προορισμό τους.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στο Χ από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ φαίνεται ανάμεσα σε όσους κρατούνται από τις αρχές.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s October 1, 2025

Καθισμένη στο κατάστρωμα, η Τούνμπεργκ φαίνεται να παίρνει ένα μπουκάλι νερό που της δίνει ένα μέλος του ισραηλινού στρατού και να φοράει ένα πράσινο σκούφο και ένα λευκό παλτό, καθώς μαζεύει τα πράγματά της.

«Ήδη αρκετά σκάφη του στολίσκου έχουν ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι» ανέφερε η ανάρτηση. «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

