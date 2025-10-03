Ο ισραηλινός στρατός ανέκοψε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Marinette, το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από τους διοργανωτές, πριν αυτή διακοπεί. Στο βίντεο φαίνονται σκάφη του ισραηλινού ναυτικού να πλησιάζουν το ιστιοπλοϊκό, με τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται από το πηδάλιο και να παραμένουν στο εσωτερικό του σκάφους. Λίγο αργότερα, στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και η εικόνα διεκόπη.

The last remaining humanitarian aid ship headed to Gaza from the sumud flotilla, the Marinette (Safad) has just been intercepted and boarded by the IOF pic.twitter.com/cpbAFUklEW October 3, 2025

Το Marinette βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Κύπρου, ενώ σύμφωνα με στοιχεία γεωεντοπισμού το πρωί είχε προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «αν το πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό, θα εμποδιστεί».

Το Marinette ήταν το τελευταίο σκάφος του στολίσκου που είχε καταφέρει να αποφύγει τις προηγούμενες αναχαιτίσεις και να συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα.

