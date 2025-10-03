Ένα τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, συνέχιζε την πορεία του το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρά την αναχαίτιση 41 άλλων σκαφών από τον ισραηλινό στρατό την Πέμπτη.

Το σκάφος με το όνομα Marinette βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Κύπρου, όπως έδειχνε το στίγμα γεωεντοπισμού που ανάρτησαν οι διοργανωτές, ενώ τις πρωινές ώρες βρισκόταν ακόμη πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα. «Το Marinette συνεχίζει να πλέει», ανέφεραν χθες το βράδυ οι διοργανωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι αναμένουν την αναχαίτισή του. «Γνωρίζουμε τι μας περιμένει», συμπλήρωσαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε προειδοποιώντας ότι «αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί».

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν στα υπόλοιπα 41 πλοία του στολίσκου συνελήφθησαν σε επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία διήρκεσε περίπου 12 ώρες. «Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και παραδόθηκαν στην ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, που διατήρησε την ανωνυμία του.

42 boats were illegally intercepted.



Their passengers unlawfully abducted.



The world saw what happens when civilians challenge a siege.



And still — Marinette sails on.



She knows the fate of her sisters on the water.



She knows what awaits. And sh… https://t.co/XAtq1RHLyK — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 2, 2025

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει από το πρωί της Πέμπτης ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι «σώοι και ασφαλείς» και ότι θα απελαθούν στην Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ότι «εκπλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο».

