Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα μέσα από νέα ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η πρώτη φάση του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. Όπως προειδοποίησε, διαφορετικά θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, ένα ενδεχόμενο που «κανείς δεν θέλει να δει». Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολύ θετικές συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ της Χαμάς και Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα και την επίτευξη «ειρήνης στη Μέση Ανατολή»

«Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «τεχνικές ομάδες» θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να «επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες».

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», λέει ο Τραμπ.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι εννοεί με τον όρο «πρώτη φάση» και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ελπίζει ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της αργίας Σουκότ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ και διαρκεί μία εβδομάδα, ακολουθούμενη αμέσως από την αργία Σιμχάτ Τορά, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Μαζική αιματοχυσία — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», υπογράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Στην Αίγυπτο αντιπροσωπεία της Χαμάς, διαψεύδει αναφορές ότι δέχθηκε να παραδώσει τα όπλα της

Μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, έφτασε στην Αίγυπτο «για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με μηχανισμούς εκεχειρίας, αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων και ανταλλαγής κρατουμένων», ανακοινώνει η τρομοκρατική οργάνωση.

Η Χαμάς αναφέρεται στους ομήρους που απήγαγε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία ξεκίνησε τον συνεχιζόμενο πόλεμο, ως «αιχμαλώτους».

Την ίδια ώρα τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς διαψεύδουν το προηγούμενο δημοσίευμα του σαουδαραβικού δικτύου Al Arabiya ότι η Χαμάς είχε αρχίσει να συλλέγει τις σορούς των ομήρων και συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα της σε έναν οργανισμό υπό διεθνή εποπτεία.

Σε δηλώσεις που κυκλοφόρησαν από μέσα όπως το ραδιόφωνο Al-Aqsa της Χαμάς, αναφέρεται ότι πρόκειται για ψευδείς αναφορές χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και περισσότερους από 1.700 ανθρώπους από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

