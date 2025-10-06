Τραγωδία σημειώθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης, όπου δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στην οροφή συρμού στο πλαίσιο του επικίνδυνου διαδικτυακού «challenge» γνωστού ως subway surfing.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα, στον σταθμό Marcy Avenue και Broadway στο Μπρούκλιν. Η αστυνομία εντόπισε τα δύο θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπίστωσε τον θάνατό τους επί τόπου. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητά τους δεν έχει ανακοινωθεί.

Το «subway surfing» προτρέπει τους νέους να ανεβαίνουν στην οροφή βαγονιών εν κινήσει, με τα social media να κατηγορούνται ότι τροφοδοτούν αυτή την επικίνδυνη πρακτική. «Το subway surfing σκοτώνει. Τα social media πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα», είχε δηλώσει ήδη από τον Ιούνιο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς. Ο πρόεδρος του New York City Transit χαρακτήρισε το περιστατικό «σπαρακτικό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας (NYPD), το 2024 συνελήφθησαν 229 άτομα για απόπειρες «subway surfing», έναντι 135 περιστατικών το 2023.

REPORT: "Subway surfing" is becoming a growing trend among teenagers who will "surf" and run on top of moving trains.



The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online.



One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

Η Metropolitan Transit Authority (MTA) έχει ξεκινήσει καμπάνια ευαισθητοποίησης με το σύνθημα «Ride inside, stay alive», καλώντας τους νέους να αποφεύγουν την επικίνδυνη μόδα και να επιλέγουν την ασφάλεια.

