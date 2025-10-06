Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σίδνεϊ, όταν Έλληνας ομογενής άνοιξε πυρ αδιακρίτως για περισσότερες από δύο ώρες στο προάστιο Κρόιντον Παρκ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους.

Ο 60χρονος Αρτέμιος Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε περίπου 50 φορές εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων από το διαμέρισμά του, μέχρι που συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η αστυνομία μίλησε για μια «εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση» που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες.

Ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιού, κυρίως στο μάτι, και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Του έχουν απαγγελθεί 25 κατηγορίες, μεταξύ αυτών 18 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ υποβλήθηκε και σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τραυματίες είναι κυρίως πολίτες που χτυπήθηκαν από σφαίρες ή θραύσματα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών, που δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στο στήθος, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας, Στίβεν Πάρι, χαρακτήρισε «απίστευτο» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα. «Σε 35 χρόνια υπηρεσίας έχω δει ελάχιστες περιπτώσεις όπου κάποιος πυροβολεί τυχαία ανθρώπους στον δρόμο», είπε.

Η αστυνομία εξετάζει πώς ο Μίντζας απέκτησε το όπλο και αν διέθετε σχετική άδεια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία ή χρήση ναρκωτικών.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πολέμου, με δεκάδες πυροβολισμούς, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και θραύσματα στους δρόμους. «Ξαφνικά άρχισε ένα ατελείωτο μπαμ μπαμ μπαμ, χωρίς σταματημό», είπε ιδιοκτήτρια καταστήματος που κλείστηκε μέσα με πελάτες μέχρι την επέμβαση της αστυνομίας.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται «πρωτοφανές» για την πόλη. Ο Μίντζας οδηγήθηκε σήμερα στο Τοπικό Δικαστήριο του Burwood, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

