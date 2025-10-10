Αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πολλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στο περιστατικό και εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά προς το παρόν παραμένουν μακριά από την περιοχή λόγω του κινδύνου δευτερογενών εκρήξεων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

«Mπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε μερικούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, LLC, βρίσκεται περίπου μία ώρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, Τενεσί, στα όρια των κομητειών Hickman και Humphreys, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο CNNi το γραφείο του σερίφη της κομητείας Humphreys.

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι το γραφείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει «το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών».

Ζημιές από την έκρηξη στο εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ

Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις αναφέρουν ότι ένιωσαν την έκρηξη.

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα», δήλωσε ο Gentry Stover στο Associated Press μέσω τηλεφώνου. «Ζω πολύ κοντά στην Accurate και περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Η Accurate Energetic Systems, LLC, ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς.

Η σελίδα της εταιρείας στο Facebook αναφέρει ότι κατασκευάζει «διάφορα υψηλής εκρηκτικότητας μείγματα και ειδικά προϊόντα για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τις βιομηχανικές αγορές των ΗΠΑ».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Hickman ζητά από όλους να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτελούν το έργο τους.

CNN.gr