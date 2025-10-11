Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο Ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τη δόνηση ως σεισμό 7 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που υποδηλώνει ρηχό επίκεντρο και αυξημένο κίνδυνο για ισχυρές επιφανειακές δονήσεις.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, καλώντας τις παράκτιες αρχές της Χιλής και των νοτίων περιοχών της Νότιας Αμερικής να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, ωστόσο οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η περιοχή του Πορθμού Ντρέικ βρίσκεται σε σεισμικά ενεργό ζώνη όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.