Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10) στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας άνδρας ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα.

Οι πιστοί που βρίσκονταν στον ναό έμειναν άναυδοι, ενώ άνδρες ασφαλείας επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον δράστη.

Σύμφωνα με την Il Tempo, ο άνδρας παραβίασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα γύρω από τον βωμό και ούρησε επιδεικτικά στον βωμό της Εξομολόγησης, μόλις λίγα μέτρα από τον ιστορικό θόλο του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια εφημερίδα.

Η Il Tempo αναφέρει επίσης ότι για την ασεβή πράξη ενημερώθηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ αποτροπιασμό του για την προσβολή ενός τόσο ιερού τόπου της Καθολικής Εκκλησίας.

🇻🇦 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO.



Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti.



Si chiedono preghiere in riparazione.https://t.co/QbSY3Hvgh1



Video:… pic.twitter.com/GmYNGFB1Oe — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) October 11, 2025

iefimerida.gr