Άγνωστοι στο Τελ Αβίβ έγραψαν με τεράστια γράμματα στη άμμο της παραλίας τη φράση «thank you» και τη λέξη «home», συνοδεύοντάς την με το περίγραμμα του προσώπου του Ντόναλντ Τραμπ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμφωνία που πέτυχε σχετικά με τη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το μήνυμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ορατό από τον αέρα και να το δει ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την άφιξή του στο Ισραήλ με το Air Force One.

When President Trump lands in Israel in a few hours, he’ll be greeted with this sight – a giant banner along the Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home and ending the war



📽️ Aviv Atlas pic.twitter.com/xT25CigQo8 October 13, 2025

Το κλίμα υποστήριξης προς τον Τραμπ αποτυπώθηκε και στο πρωτοσέλιδο της Jerusalem Post, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «God bless the peacemaker» («Ο Θεός να έχει καλά τον ειρηνοποιό»).

