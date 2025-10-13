Άγνωστοι στο Τελ Αβίβ έγραψαν με τεράστια γράμματα στη άμμο της παραλίας τη φράση «thank you» και τη λέξη «home», συνοδεύοντάς την με το περίγραμμα του προσώπου του Ντόναλντ Τραμπ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμφωνία που πέτυχε σχετικά με τη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το μήνυμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ορατό από τον αέρα και να το δει ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την άφιξή του στο Ισραήλ με το Air Force One.
Το κλίμα υποστήριξης προς τον Τραμπ αποτυπώθηκε και στο πρωτοσέλιδο της Jerusalem Post, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «God bless the peacemaker» («Ο Θεός να έχει καλά τον ειρηνοποιό»).