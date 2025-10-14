Η Ρωσία ετοιμάζεται να αυξήσει δραστικά το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της, προβλέποντας τη δυνατότητα επιστράτευσης έως δύο εκατομμυρίων εφέδρων για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η νομοθετική αλλαγή, που αναμένεται να εγκριθεί από τη Δούμα τις επόμενες ημέρες, θεωρείται απάντηση στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, αλλά και ως μια επίδειξη ισχύος στο πεδίο των εντυπώσεων.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RBC, η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε περίπου 700.000 στρατιώτες. Η τροπολογία θα επιτρέπει την κλήτευση εφέδρων ακόμη και σε περίοδο ειρήνης, όχι μόνο όταν έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος ή πόλεμος.

Η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εισβολή στην Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι ως πόλεμο, γεγονός που καθιστά τη νέα ρύθμιση ένα βήμα προς πλήρη πολεμική κινητοποίηση χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου.

Η επέκταση του θεσμού των εφέδρων αναμένεται να έχει και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η ρωσική κυβέρνηση δαπανά σήμερα μεγάλα ποσά για μισθοφόρους που συμμετέχουν στις μάχες στην Ουκρανία. Με τη νέα ρύθμιση, το κράτος θα μπορεί να αξιοποιεί επαγγελματίες εφέδρους αντί να συνάπτει συμβόλαια με ιδιώτες στρατιώτες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι έφεδροι λαμβάνουν ετήσια εκπαίδευση και αποζημίωση κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία. Οι τροπολογίες προβλέπουν νέους όρους αμοιβής και υπηρεσίας, όπως μεταδίδει το RBC επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές.

Ενίσχυση στρατιωτικής ετοιμότητας

Το RBC ανέφερε ότι οι αλλαγές, τις οποίες εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας και ενέκρινε κυβερνητική επιτροπή τη Δευτέρα, προβλέπουν πως οι έφεδροι δεν θα αναπτύσσονται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας, Αλεξέι Ζουράβλεφ, δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει την αξιοποίηση μιας δύναμης περίπου δύο εκατομμυρίων στρατιωτών σε ευρύτερες επιχειρησιακές συνθήκες.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εφεδρεία», ανέφερε ο Ζουράβλεφ στο RTVI news. «Μέχρι τώρα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης. Συμμετέχουμε σε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις (στην Ουκρανία), αλλά επίσημα ο πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε.

