Δύο εργαζόμενοι εδάφους έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη άτομο αγνοείται, όταν αεροσκάφος της Emirates κατέληξε σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα, μετά από σφοδρή πρόσκρουση κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Το τετραμελές πλήρωμα του Boeing διασώθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 22:50 ώρα Κύπρου), όταν η πτήση EK9788 από το Ντουμπάι έχασε τον έλεγχο κατά τη διαδικασία προσγείωσης. Το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε όχημα εδάφους εξυπηρέτησης που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.

BREAKING



At approximately 1953Z, an AirACT cargo Boeing 747 experienced a serious incident while landing at Hong Kong Airport. The aircraft, which was operating as flight EK9788 from Dubai, veered off the runway and unfortunately struck a ground vehicle before ending up in the… pic.twitter.com/8NAPeyJYAw October 20, 2025

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747 φορτίου, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και κατέληξε εν μέρει στα νερά ανοιχτά του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πτώση και του οχήματος εδάφους στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στην πτήση EK9788 της Emirates SkyCargo διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται.

[#HongKong]

⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong



Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.



Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται σε εναλλακτικούς διαδρόμους.

🚨BREAKING: A Boeing 747-481 (registration TC-ACF), operating Emirates Flight EK9788 from Dubai, veered off the runway after landing at Hong Kong International Airport.



The aircraft reportedly collided with a ground service vehicle, dragging it into the water. While the crew… pic.twitter.com/JYlGItENws October 19, 2025

Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (Government Flying Service) έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που παρακολουθούν την επιχείρηση από το πρωί.

Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Air ACT και έφτανε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.

