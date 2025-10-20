Σκεπτικισμός και έντονη κριτική από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, η κ. Κάλας δήλωσε, ότι «η συνάντηση στη Βουδαπέστη, όχι, δεν είναι ωραία. Δεν είναι σωστό να βλέπεις ένα άτομο κατά του οποίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης να εισέρχεται σε ευρωπαϊκή χώρα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση».

Η Εσθονή ΥΕ της ΕΕ αναγνώρισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να φέρει την ειρήνη, αλλά υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει λύση, παρά μόνο θα καθίσει στο τραπέζι «αν πιεστεί ουσιαστικά».

«Η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο από δύναμη. Θα διαπραγματευτεί μόνο υπό πίεση. Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, που έχουν αυτή τη δύναμη, θα την ασκήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας πως θα ήταν σκόπιμο ο πρόεδρος της Ουκρανίας να συναντηθεί ο ίδιος με τον Πούτιν.

Για το Ντονέτσκ: «Δεν είναι ειρήνη να παραδώσεις έδαφος στον εισβολέα»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να δεχθεί πρόταση του Πούτιν για εκεχειρία με όρο την παράδοση του Ντονέτσκ, η κ. Κάλας ήταν ξεκάθαρη:

«Οι Ουκρανοί παλεύουν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν. Δεν θα ήταν καλό για τη διεθνή τάξη να πάρει ο επιτιθέμενος αυτό που θέλει».

Στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται:

Το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας , με Αυστρία και Σλοβακία να συνεχίζουν να διατυπώνουν αντιρρήσεις.

, με Αυστρία και Σλοβακία να συνεχίζουν να διατυπώνουν αντιρρήσεις. Ενίσχυση του ελέγχου στα παράνομα δίκτυα μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου (shadow fleet) .

. Η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας , με επίκεντρο το σχέδιο για το δάνειο επανορθώσεων .

, με επίκεντρο το σχέδιο για το . Η κατάσταση στη Γάζα και η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση , κόστους τουλάχιστον 50 δισ. δολαρίων.

και η ανάγκη για , κόστους τουλάχιστον 50 δισ. δολαρίων. Μετά το Συμβούλιο, ακολουθεί υπουργική σύνοδος για διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα με συμμετοχή χωρών από την Τουρκία μέχρι την Κεντρική Ασία

