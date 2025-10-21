Θύμα άγριας επίθεσης από πολίτη που ήθελε να μπει στο μετρό χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, έπεσε μια 82χρονη γυναίκα στο Άμστερνταμ.

Αναζητώντας τον δράστη, η αστυνομία της ολλανδικής πόλης έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης που έγινε τον περασμένο Μάιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο άγνωστος άνδρας να χτυπάει στο σώμα και στο κεφάλι την ηλικιωμένη όταν εκείνη προσπάθησε να τον εμποδίσει να περάσει από τις πύλες του σταθμού Ganzenhoef.

Η επίθεση ξεκίνησε αφού η 82χρονη σκάναρε το εισιτήριό της και ο δράστης προσπάθησε να την ακολουθήσει. Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τον λαθρεπιβάτη, σταμάτησε με την ελπίδα ότι θα τον εμπόδιζε να περάσει χωρίς να πληρώσει εισιτήριο.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας, που φορούσε μπλε καπέλο και πουκάμισο, ανοιχτό μπλε τζιν και πράσινο μπουφάν, απομακρύνθηκε αδιάφορος χρησιμοποιώντας την κυλιόμενη σκάλα.

Η 82χρονη φώναξε σε βοήθεια αλλά δεν υπήρχε κανείς γύρω για να τη βοηθήσει. Τελικά χρειάστηκε να μεταβεί σε άλλο σταθμό του μετρό όπου ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο πριν χάσει τις αισθήσεις της.

