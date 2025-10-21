Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Κατηγορούμενη είναι η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ, αλγερινής καταγωγής, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε εντολή απέλασης. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση στη Γαλλία, λόγω της αγριότητας του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε στη 12χρονη, να τη μαχαίρωσε επανειλημμένα και στη συνέχεια να την έπνιξε. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από εκδίκηση προς τη μητέρα του παιδιού.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει καταγράψει την κατηγορούμενη να μετακινείται λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, κρατώντας μια μεγάλη βαλίτσα. Σύμφωνα με τις αρχές, μέσα σε αυτή βρισκόταν το σώμα της 12χρονης. Οι εικόνες τη δείχνουν να επισκέπτεται καφετέρια σε κοντινή απόσταση, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί στο δικαστήριο.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά να την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε γιατρός ο οποίος περιέγραψε ότι η 12χρονη είχε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και το λαιμό πριν πεθάνει από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο γιατρός πριν να παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», είπε ο γιατρός συμπληρώνοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρια, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το κορίτσι, το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», έφερε και τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού».

Η Μπενκιρέντ είχε φτάσει στη Γαλλία το 2013 σε ηλικία 14 ετών αλλά της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά την παράταση της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Στο διαμέρισμά της μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος βρέθηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Μιλώντας στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, που φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη» ενώ άλλοι συγγενείς της ανήλικης φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση: «Ήσουν ο ήλιος της ζωής μας, θα είσαι το αστέρι στις νύχτες μας».

protothema.gr