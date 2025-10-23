Οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι το πτώμα ενός 56χρονου άνδρα εντοπίστηκε θαμμένο μέσα στη λάσπη, έναν χρόνο αφότου είχε παρασυρθεί από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Η τραγωδία είχε σημειωθεί στις 29 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, όταν χείμαρροι κατέκλυσαν σπίτια, υπόγειους χώρους στάθμευσης και οχήματα στα περίχωρα της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 240 άνθρωποι.

Ο άνδρας ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα νεκρός, σύμφωνα με ένα δικαστήριο στην Καταρόχα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

Το πτώμα του 56χρονου ανακαλύφθηκε χθες κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στην πόλη Μανίσες, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Πεντράλμπα, απ’ όπου χάθηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση. Βάσει του ισπανικού νόμου, δικαστές καλούνται κατά την εύρεση πτωμάτων.

Το ίδιο δικαστήριο, υπό τη δικαστίνα Νουρία Ρουίθ, έχει αναλάβει την ανακριτική διαδικασία σχετικά με την καθυστερημένη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις πλημμύρες, μεταξύ των χειρότερων φυσικών καταστροφών στη σύγχρονη ιστορία.

A un año de la dana, los análisis de ADN han confirmado que el cadáver localizado el pasado martes en el cauce del río Turia pertenece a una de las tres personas desaparecidas tras la riada https://t.co/9QB4QrN91h October 23, 2025

protothema.gr