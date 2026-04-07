Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετά τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Dagestan declared a state of emergency on Saturday after heavy rainfall led to widespread flooding in the region. 🤲🤲🤲 pic.twitter.com/2FijuCNoVt April 6, 2026

Ένα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.

Eyewitness footage captured the terrifying moment a building collapsed amid severe flooding in Makhachkala, Dagestan, Russia. At least three people were killed, and more than 5,000 residents were evacuated from four settlements after heavy rainfall caused widespread damage.… pic.twitter.com/KQQXb8R5eQ April 6, 2026

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Aerial view of the empty Gedzhukh reservoir/dam in the Derbent district of Dagestan, Russia after it collapsed/was breached yesterday.pic.twitter.com/8EGndZxwMQ https://t.co/OQY6KNXplB April 6, 2026

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Three people have died and more than 5,000 residents have been evacuated from four settlements in Russia’s Dagestan region as severe flooding continues.



Russian authorities said heavy rain flooded more than 2,000 homes, while a residential building collapsed in the capital,… pic.twitter.com/zlJ7JPVR5I — CGTN Europe (@CGTNEurope) April 6, 2026

Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

