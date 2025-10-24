Ίχνη από DNA άφησαν πίσω τους οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο, όταν το έσκασαν με λεία εκατομμυρίων ευρώ το πρωί της Κυριακής από το πλέον πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

ΟΙ Γάλλοι ερευνητές βρήκαν «πάνω από 150 δείγματα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα ίχνη» στο σημείο της κινηματογραφικής ληστείας στην Πινακοθήκη Απόλλων του Λούβρου, όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιού στο γαλλικό ενημερωτικό ιστότοπο Ouest-France χθες Πέμπτη.

Tα ίχνη αυτά προέρχονταν από ένα κράνος, γωνιακούς τροχούς, γάντια, ένα γιλέκο και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κλοπή στο Λούβρο και άφησαν πίσω τους οι τέσσερις διαρρήκτες, δήλωσε η Μπεκιού.

«Οι αναλύσεις απαιτούν χρόνο, παρόλο που αποτελούν προτεραιότητα για τα εργαστήρια. Αναμένουμε αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, τα οποία μπορεί να μας δώσουν στοιχεία, ειδικά αν οι δράστες ήταν καταχωρημένοι στα αρχεία [της αστυνομίας]», πρόσθεσε.

Οι κουκουλοφόροι και μασκοφόροι δράστες σκαρφάλωσαν με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος σε μπαλκόνι του Λούβρου την Κυριακή και εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Απόλλων στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονται τα εναπομείναντα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας. Έκλεψαν οκτώ κοσμήματα που ανήκαν κάποτε σε Γαλλίδες βασίλισσες και αυτοκράτειρες, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι διαρρήκτες του Λούβρου φέρονται να απέτυχαν στην πρώτη προσπάθεια να ανοίξουν την προθήκη

Οι κλέφτες, ωστόσο, είχαν αποτύχει αρχικά να ανοίξουν τις προθήκες κοσμημάτων με γωνιακούς τροχούς, όπως ανέφερε την Τετάρτη η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Le Parisien, επικαλούμενη πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος του Λούβρου.

Οι δράστες κατάφεραν τελικά να δημιουργήσουν μικρά ανοίγματα στις προθήκες με άλλα εργαλεία και να βγάλουν τα κοσμήματα με το χέρι, ανέφερε η εφημερίδα. Σύμφωνα με την Le Parisien, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει επίσης ότι τα εσωτερικά συστήματα συναγερμού λειτούργησαν άψογα και άμεσα. Ο πρώτος συναγερμός χτύπησε στις 9:34 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, όταν οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρικό εργαλείο για να καταστρέψουν το παράθυρο της μπαλκονόπορτας.

Δύο υπάλληλοι του μουσείου προσπάθησαν να διώξουν τους διαρρήκτες πριν προλάβουν να ανοίξουν τις προθήκες, σύμφωνα με τα πλάνα, ανέφερε η Le Parisien. Αλλά οι εικόνες δείχνουν το προσωπικό να κάνει πίσω πιθανώς φοβούμενο ότι οι διαρρήκτες ήταν οπλισμένοι.

Κενά στην κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του Λούβρου από τις κάμερες παρακολούθησης

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, παραδέχτηκε την Τετάρτη ότι οι κλέφτες εκμεταλλεύτηκαν ένα τυφλό σημείο στην επιτήρηση ασφαλείας για να σκαρφαλώσουν στους εξωτερικούς τοίχους του μουσείου.

Μιλώντας στη Γαλλική Γερουσία, η Ντε Καρ δήλωσε ότι θα πιέσει για τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος εντός του Λούβρου και θα περιορίσει τη στάθμευση γύρω από το μουσείο, ώστε να μην σταθμεύουν οχήματα ακριβώς δίπλα του.

Δεσμεύτηκε επίσης να αναβαθμίσει το δίκτυο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Παρά τις ελλείψεις στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στο Λούβρο, η εισαγγελέας Μπεκιού σημείωσε την Πέμπτη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές κάμερες ασφαλείας σε άλλα μέρη επέτρεψαν στους ντετέκτιβ να εντοπίσουν τους κλέφτες «στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές». Η ίδα εξέφρασε την ελπίδα ότι με το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για την κλοπή στο Λούβρο «οι ληστές δεν θα τολμήσουν να μετακινηθούν με τα κοσμήματα». «Θέλω να είμαι αισιόδοξη», είπε.

iefimerida.gr