Στην Κροατία συνελήφθη 29χρονος άνδρας που φέρεται να διηύθυνε διεθνές δίκτυο παιδικής πορνογραφίας, μέσω του οποίου μοιραζόταν «ακραίο» υλικό με περισσότερα από 250 άτομα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Ο ύποπτος κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος Κροάτης κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση ενός νεαρού κοριτσιού για μακρά περίοδο, και ότι είχε έρθει σε επαφή με τα θύματά του στο διαδίκτυο για να παρέχει στη συνέχεια περιεχόμενο στο δίκτυό του.

Τα μέλη του δικτύου, το οποίο εντοπίστηκε χάρη σε διεθνή έρευνα της αστυνομίας, επικοινωνούσαν μέσω «κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων» και αντήλλασσαν «ακραία περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας».

Ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι είχε αποκτήσει επαφή με τουλάχιστον 20 θύματα στην Κροατία και γύρω στα 10 θύματα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιστεύεται πως είχε έρθει σε επαφή με παιδιά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ τα παιδιά ήταν στο σχολείο ή βρισκόντουσαν υπό την παρουσία των γονιών τους.

Η έρευνα στο τηλέφωνό του επέτρεψε να βρεθούν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού η αυστραλιανή αστυνομία εντόπισε πρόσωπο που μοιραζόταν τέτοιο περιεχόμενο σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν όλα τα δυνάμει θύματα των κακοποιήσεων αυτών.

protothema.gr