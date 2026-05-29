Σε σοκ βρίσκεται η Ιταλία από την υπόθεση μιας 32χρονης τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι απήχθη και υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις για τρεις συνεχείς ημέρες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα προάστια της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η γυναίκα είχε φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα στις αρχές Μαΐου και στις 19 του μήνα βρισκόταν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, όπου γνώρισε έναν άνδρα που φέρεται να την παρέσυρε με το πρόσχημα αγοράς ναρκωτικών ουσιών.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail η 32χρονη φέρεται να απήχθη και να μεταφέρθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πόλης.

72 ώρες αιχμαλωσίας και κακοποίησης

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της και τα ευρήματα της έρευνας, κρατήθηκε παρά τη θέλησή της για περίπου 72 ώρες. Κατά το διάστημα αυτό υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις από ομάδα ανδρών, ενώ φέρεται να της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες και να δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της.

Οι δράστες φέρονται επίσης να της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Η γυναίκα κατάφερε τελικά να διαφύγει και εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο Casilino. Οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική κακοποίηση και ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η έρευνα της ιταλικής αστυνομίας οδήγησε μέσα σε λίγες ημέρες στον εντοπισμό και τη σύλληψη πέντε υπόπτων, οι οποίοι κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.



Εντοπίστηκαν 22 παράτυποι μετανάστες στο κτίριο

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο κτίριο όπου φέρεται να κρατήθηκε η γυναίκα, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 22 άτομα που διέμεναν παράνομα στη χώρα. Για τους 11 κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διοικητικής απέλασης, ενώ μεταξύ αυτών ήταν και οι πέντε άνδρες που αναγνωρίστηκαν από το θύμα ως οι δράστες της φρίκης που βίωσε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

