Το Λούβρο μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, μετά από μια παράτολμη διάρρηξη στο φως της ημέρας την περασμένη εβδομάδα, η οποία ανέδειξε την ευαλωτότητα του διάσημου μουσείου, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η μεταφορά ορισμένων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων», όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, όπως ανέφερε το RTL επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

απε-μπε