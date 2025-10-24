Η κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου προσέλκυσε το διεθνές ενδιαφέρον, αφού οι εγκληματίες απέσπασαν σπάνια κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Υπήρξε και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή, όταν ένας άνδρας που φορούσε καπέλο φεντόρα με κομψό ντύσιμο φωτογραφήθηκε δίπλα σε αστυνομικούς του Παρισιού. Γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για έναν Γάλλο ντετέκτιβ που έβγαζε μια αίσθηση κομψότητας, με μια αύρα διεθνούς μυστηρίου. Ο άνδρας φορούσε επίσης ένα μαύρο παλτό πάνω από ένα χρυσό γιλέκο, ένα λευκό πουκάμισο και μια γραβάτα.

Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η στάση του, με το ένα χέρι μέσα στην τσέπη και το άλλο να ακουμπάει ελαφρώς στην ομπρέλα του, σαν να είχε βγει κατευθείαν από μια ταινία αστυνομική της δεκαετίας του 1940.

Turns out the viral Louvre "detective" was just a rando walking around pic.twitter.com/4MC6rKlKaz — François Valentin (@Valen10Francois) October 23, 2025

«Η φωτογραφία είναι αληθινή, αλλά δεν είναι αυτό που φαίνεται»

Μερικοί πίστευαν ότι ήταν μια φωτογραφία που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η φωτογραφία τραβήχτηκε στην πραγματικότητα από το Associated Press, το οποίο τον χαρακτήρισε ως «έναν κομψό μυστηριώδη άνδρα» που στεκόταν κοντά σε αστυνομικούς που εμπόδιζαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου μετά την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου.

Ήταν, από κάθε άποψη, μια συνηθισμένη φωτογραφία που διανεμήθηκε από το Associated Press στα μέσα ενημέρωσης.

Έδειχνε τρεις αστυνομικούς να ακουμπούν σε ένα ασημένιο αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, λίγες ώρες μετά την απροκάλυπτη κλοπή μιας συλλογής γαλλικών κοσμημάτων της κορώνας την Κυριακή.

Αλλά τότε υπήρχε ο κομψός άνδρας που στεκόταν αλαζονικά στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τη λεζάντα του AP, ήταν εκεί για να μπλοκάρουν την είσοδο του μουσείου. Αλλά ο άνδρας αυτός, ήταν αρκετός λόγος για να ξεσπάσει χάος στο διαδίκτυο.

Στις ημέρες που ακολούθησαν την ανάρτηση της φωτογραφίας, οι χρήστες των κοινωνικών μέσων επινόησαν πολλές θεωρίες για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο άγνωστος άνδρας.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν ντετέκτιβ που παρακολουθούσε τη σκηνή, εμπνευσμένος από χαρακτήρες όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο Ηρακλής Πουαρό.

Άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι «για να λυθεί η υπόθεση χρειάζεται ένας κανονικός, χωρισμένος, αφρόντιστος ντετέκτιβ με προβλήματα αλκοόλ», όχι κάποιος ντυμένος σαν από παλιό φιλμ.

Κάποιοι άλλοι προέτρεψαν τη Netflix να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της ιστορίας του άνδρα για μια μελλοντική σειρά. Κάποιοι είπαν ότι απλά ήταν Γάλλος.

Ο καθηγητής Matt Groh από το Northwestern University, ειδικός στις AI-generated εικόνες, σχολίασε ότι ο άνθρωπος «φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός».

Ωστόσο ο φωτογράφος της Associated Press, Thibault Camus, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν πραγματικός και απλώς περνούσε τυχαία από εκεί, χωρίς καμία να έχει καμία σχέση με την έρευνα. «Δεν τον ξέρω», είπε. «Ήθελα απλώς να απαθανατίσω τη στιγμή. Το παλιομοδίτικο στιλ του ήταν τόσο ταιριαστό με την ατμόσφαιρα του μουσείου, σαν να περπατούσε μέσα στην ιστορία».

Το χρονικό της κλοπής

Η ληστεία διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά. Σύμφωνα με το AP, οι κλέφτες παρέμειναν λιγότερο από τέσσερα λεπτά στο εσωτερικό και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τη Μόνα Λίζα.

Οι κλέφτες χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα φορτίων που μεταφέρθηκε στην πρόσοψη που βλέπει προς τον Σηκουάνα. Έσπασαν ένα παράθυρο για να μπουν.

Τελικά, οι κλέφτες έφυγαν με οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και το σμαραγδένιο αυτοκρατορικό στέμμα της Ευγενίας, το οποίο έχει πάνω από 1.300 διαμάντια. Το στέμμα, ωστόσο, βρέθηκε αργότερα έξω από το μουσείο, αν και είχε υποστεί ζημιά.

Ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Η διευθύντρια του μουσείου δήλωσε την Τετάρτη ότι ήταν μια «τρομερή αποτυχία» εκ μέρους του μουσείου. Σύμφωνα με το Associated Press, προσφέρθηκε να παραιτηθεί, αλλά η προσφορά της απορρίφθηκε.

