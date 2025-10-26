Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και των επιθέσεων στο ουκρανικό έδαφος, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik.

Την είδηση μετέφερε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλερί Γκερασίμοφ, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

Ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο στρατηγός Γκερασίμοφ στον Ρώσο Πρόεδρο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel – «Θαλασσοβάτης») – που ονομάστηκε SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ – είναι «ανίκητος…» έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών πυραυλικών αμυνών, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης. «Δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο» θριαμβολόγησε.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε ένα από τα διοικητικά γραφεία της κοινής ομάδας δυνάμεων και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γκερασίμοφ και τους διοικητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο πρόεδρος έλαβε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση στο μέτωπο.

Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι οι κρίσιμες δοκιμές Burevestnik έχουν πλέον ολοκληρωθεί και ότι οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν στο τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

«Σημειώθηκε ότι έως και 5.000 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι περικυκλωμένα στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ και 5.500 μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κρασνοαρμέισκ».

Ο ρωσικός στρατός ιστορικά φέρεται στους ηττημένους εχθρούς με έλεος, πρόσθεσε για τους Ουκρανούς που αιχμαλωτίζονται.

