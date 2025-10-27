DNA, κάμερες ασφαλείας και τα λάθη των δραστών οδήγησαν τις γαλλικές Αρχές στη σύλληψη δύο υπόπτων για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ύστερα από μεθοδική και πολύπλοκη έρευνα. Ωστόσο, τα κλοπιμαία αξίας 88 εκατ. ευρώ παραμένουν άφαντα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, οι ερευνητές είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 δειγματοληψίες DNA, αποτυπωμάτων και άλλων ιχνών στον χώρο του εγκλήματος. Οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τους κρίσιμα αντικείμενα, όπως εργαλεία και ρούχα, τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικά για την ταυτοποίησή τους.

Οι δύο ύποπτοι παρακολουθούνταν εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές. Όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, πρόκειται για έμπειρους διαρρήκτες που πιθανότατα ενήργησαν κατ’ εντολήν διεθνούς κυκλώματος, ενώ θεωρείται πως έχουν εμπλακεί και σε άλλες μεγάλες ληστείες στην Ευρώπη.

Ο πρώτος ύποπτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Ο δεύτερος, σύμφωνα με το Paris Match, συνελήφθη σχεδόν ταυτόχρονα σε διαμέρισμα στην περιοχή Σεν-Σαιν-Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού, και φέρεται να προετοίμαζε ταξίδι προς το Μάλι.

Κατά τη διαφυγή τους από το μουσείο, οι τέσσερις ληστές εγκατέλειψαν αρκετά αντικείμενα: δύο τροχούς κοπής, ένα φλόγιστρο, δοχεία με βενζίνη, γάντια, έναν ασύρματο, ένα κίτρινο γιλέκο και μία κουβέρτα. Αυτά τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τα βιολογικά ίχνη και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία «χτίστηκε» η επιχείρηση εντοπισμού τους.

Παρά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, τα κλοπιμαία –κοσμήματα και έργα ανεκτίμητης αξίας συνολικής εκτίμησης περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ– παραμένουν άφαντα. Οι Αρχές θεωρούν πιθανό τα αντικείμενα να έχουν ήδη μεταφερθεί εκτός Γαλλίας.

Για προληπτικούς λόγους, μέρος της συλλογής των κοσμημάτων που δεν εκλάπησαν, καθώς και ορισμένα από τα πολυτιμότερα εκθέματα του Λούβρου, έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Γαλλίας, σε υπόγεια θησαυροφυλάκια 26 μέτρα κάτω από τη γη, όπου φυλάσσονται και τα εθνικά αποθέματα χρυσού. Εκεί βρίσκονται και τα περίφημα σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, συνεχάρη μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) τους αστυνομικούς που «εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δραστών, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν «υπό αυστηρό σεβασμό του απορρήτου της ανάκρισης». Η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία της Ειδικής Διαπεριφερειακής Εισαγγελίας του Παρισιού, που έχει αναλάβει μεγάλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τη σύλληψη των υπόπτων, τονίζοντας ότι «η πρόωρη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων μπορεί να βλάψει τις προσπάθειες της εκατοντάδας ερευνητών που εργάζονται για τον εντοπισμό των κλεμμένων θησαυρών και των υπολοίπων δραστών».

Όπως πρόσθεσε, «η έρευνα παραμένει σε κρίσιμο στάδιο» και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μετά την προφυλάκιση των δύο συλληφθέντων.

Huffpost.gr