Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των γαλλικών αρχών για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων από τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, μετά τη σύλληψη δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 ετών, ανακρίνονται προκειμένου να δώσουν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό των πολύτιμων βασιλικών κοσμημάτων, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η διαρροή της είδησης για τις συλλήψεις έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Εισαγγελία του Παρισιού, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι μπορεί να επηρεάσει τις εν εξελίξει έρευνες.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της γαλλίδας εισαγγελέως, η οποία αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών σχετικά με τις συλλήψεις.

Σε δελτίο τύπου που έλαβε η εφημερίδα Le Figaro, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε ότι λυπάται βαθύτατα για την «πρόωρη αποκάλυψη αυτού του στοιχείου από άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης, χωρίς να λάβουν υπόψη την έρευνα».

Προσθέτει δε ότι «αυτή η αποκάλυψη δεν μπορεί παρά να βλάψει τις προσπάθειες των εκατοντάδων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, τόσο για την αναζήτηση των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και για την εύρεση όλων των δραστών.

Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν οποιεσδήποτε λεπτομέρειες», συνεχίζει η εισαγγελέας, αναφέροντας ότι θα κοινοποιήσει «συμπληρωματικά στοιχεία μετά το πέρας αυτής της φάσης της προφυλάκισης».

96 ώρες για ανάκριση

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων. Οι δύο άνδρες που είναι ύποπτοι ότι ανήκουν στην ομάδα των διαρρηκτών τέθηκαν υπό κράτηση για «οργανωμένη κλοπή» και «συνεργασία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, που επιβεβαιώθηκαν από το ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

🚨🇫🇷 BREAKING: 2 ARRESTED ON SUSPICION OF $100 MILLION LOUVRE HEIST



French police have arrested two suspects tied to the daring daylight theft of royal jewels from the Louvre that took place a week ago.



In one of the most GTA-esque heists the nation's ever seen, the crew used… https://t.co/e26xIQO2t7 pic.twitter.com/Hykcl69VtC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2025

Ωστόσο, τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ομάδας εξακολουθούν να αγνοούνται, χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανοί συνεργοί ή εντολείς. Η εισαγγελέας του Παρισιού είχε δηλώσει ότι αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 150 ίχνη DNA και δακτυλικά αποτυπώματα είχαν βρεθεί στα φορτηγά και τις ανυψωτικές πλατφόρμες που είχαν εγκαταλειφθεί στον τόπο του εγκλήματος, γεγονός που πιθανώς επέτρεψε την ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.

Σημειώνεται ότι η προφυλάκιση των δυο συλληφθέντων μπορεί να διαρκέσει έως και 96 ώρες (τέσσερις ημέρες), ενώ οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους κλεμμένους θησαυρούς, που έχουν εξαιρετική πολιτιστική και ιστορική αξία.

Τι ανέφερε ο νέος υπουργός Εσωτερικών

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια στους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δύο ληστών.

Affaire du #Louvre: j’adresse mes plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance. Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l'enquête sous l'autorité de la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 26, 2025

Το χρονικό

Η κινηματογραφική ληστεία έγινε στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής (19.10.2025) στη νότια πλευρά του Λούβρου. Τέσσερις δράστες, φορώντας κίτρινα γιλέκα, πάρκαραν ένα φορτηγό πάνω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στους τοίχους του μουσείου και έστησαν κώνους κυκλοφορίας, παριστάνοντας τους εργάτες.

Στη συνέχεια, κι ενώ οι επισκέπτες βρίσκονταν ήδη μέσα στο μουσείο, δύο ληστές χρησιμοποίησαν ανυψωτική σκάλα και έφτασαν στην αίθουσα. Με τα κατάλληλα εργαλεία, έσπασαν ένα παράθυρο. Αμέσως ήχησε συναγερμός στο κέντρο ασφαλείας του Λούβρου, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα περιπολικά βρίσκονταν στο μουσείο. Όμως οι μασκοφόροι διέφυγαν με δύο μηχανάκια. Στη βιασύνη τους άφησαν πίσω ένα στέμμα με 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζ διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς και ένα κίτρινο γιλέκο και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσουν να κάψουν το φορτηγό, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Ωστόσο, κατάφεραν να διαφύγουν με 8 κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μια βασιλική τιάρα με ζαφείρια και ένα βασιλικό σμαραγδένιο κολιέ με αντίστοιχα σκουλαρίκια.

cnn.gr