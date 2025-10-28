Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής Τουρκίας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις αρχές, 19 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων. Επίσης, η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στη Λέσβο, όσο και στη Σάμο.

Αρκετά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον πανικό που επικράτησε την ώρα των δονήσεων, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτίρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό.

❝Daha önce ağır hasarlı olan boşaltılmış binalarımız yıkıldı. Şu an köylerimizde tarama faaliyetlerimiz devam ediyor❞



Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα από ύψος και πτώσεις που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί που προκλήθηκαν άμεσα από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Τέσσερις από τους 19 τραυματισμούς μας, οι οποίοι προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα και πτώσεις, πήραν εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Όλοι οι τραυματίες μας είναι σε καλή γενική υγεία και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας», ανέφερε ο Κεμάλ Μεμισόγλου,

Τα κτίρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

