Ισχυρός σεισμός εντάσεως 6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία. Η δόνηση ήταν αισθητή και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ότι στην περιοχή έχουν καταρρεύσει κτήρια, ενώ σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ. Επιπλέον, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρει πως ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Σιντίρτζι.

Το εστιακό βάθος είναι στα 11 χιλιόμετρα. Να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες η Δυτική Τουρκία δοκιμάζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu.



AFAD Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladıhttps://t.co/us5i9Rvz5s pic.twitter.com/pD27YaTh2O October 27, 2025

Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Σημειώνεται ότι ήδη καταγράφονται μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».