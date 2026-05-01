Ο Jonas Lauwiner, που αυτοανακηρύχθηκε «Βασιλιάς της Ελβετίας», έχει προκαλέσει αντιδράσεις εκμεταλλευόμενος ένα νομικό κενό για να αποκτήσει δωρεάν 117.000 τ.μ. γης.

Ο 31χρονος έχει δημιουργήσει αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «αυτοκρατορία», αποκτώντας 148 χωρίς ιδιοκτήτη οικόπεδα διάσπαρτα σε όλη την Ελβετία, μεταξύ αυτών και δρόμους που χρησιμοποιούνται πλέον από κατοίκους.

Η περιουσία, που αποκτήθηκε εξ ολοκλήρου νόμιμα, περιλαμβάνει 83 τμήματα δρόμων, γεγονός που του έδωσε σημαντική επιρροή στις τοπικές κοινότητες και οδήγησε αρκετά ελβετικά καντόνια να κινηθούν για αυστηροποίηση των κανόνων, εν μέσω φόβων ότι μπορεί να υπάρξουν μιμητές.

Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, γη που έχει καταγραφεί «χωρίς ιδιοκτήτη» μπορεί να αποκτηθεί χωρίς κόστος, απλώς με αίτηση στον τοπικό δήμο.

Αν και τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες και συνήθως αφορούν εγκαταλελειμμένους δρόμους, μικρές δασικές εκτάσεις ή γη που απορρίφθηκε σε κληρονομικές διαφορές, ο Lauwiner εντόπισε τη δυνατότητα αξιοποίησης του νόμου για επιχειρηματικούς σκοπούς, εξετάζοντας συστηματικά τα κτηματολόγια.

Σε μία περίπτωση, απέκτησε δρόμο σε συγκρότημα κατοικιών που είχε εγκαταλειφθεί από κατασκευαστική εταιρεία και πλέον χρεώνει τέλη συντήρησης στους κατοίκους που τον χρησιμοποιούν. «Είμαι δίκαιος. Δεν κλείνω τους δρόμους και δεν χρεώνω πολλά γι’ αυτούς», δήλωσε στο Times Radio.

Ανέφερε επίσης ότι αποκομίζει κέρδη από την πώληση δικαιωμάτων δόμησης κοντά στους δρόμους του και από δικαιώματα διέλευσης για νέα σπίτια. Ο ίδιος περιγράφει τη δραστηριότητά του ως «στρατιωτική εκστρατεία», που πραγματοποιείται «ψηφιακά και χωρίς αιματοχυσία».

Αντιδρούν πολιτικοί, λαμβάνουν μέτρα τα ελβετικά καντόνια



Οι ενέργειές του ωστόσο έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τον κατηγορούν για κατάχρηση του συστήματος για προσωπικό όφελος.

Ο Josef Schuler χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «σκανδαλώδη», ενώ υποστήριξε ότι ο Lauwiner ζήτησε τη μετονομασία δρόμου προς τιμήν του ως αντάλλαγμα για τη δωρεάν παραχώρησή του στον δήμο, διαφορετικά απαίτησε περίπου 165.000 ευρώ. Παράλληλα, ο δικηγόρος Loris Fabrizio Mainardi κατέθεσε αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τον για καταχρηστική εκμετάλλευση, η οποία όμως τελικά απορρίφθηκε.

Η υπόθεση έχει οδηγήσει αρκετά ελβετικά καντόνια, όπως η Βέρνη, να εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε οι δήμοι να έχουν προτεραιότητα στην απόκτηση εγκαταλελειμμένης γης.

Ο Lauwiner υποστηρίζει ότι δεν έχει παραβιάσει κανέναν νόμο και ότι έχει δημιουργήσει κάτι νέο. Αν και περιγράφεται ευρέως ως αυτοανακηρυγμένος μονάρχης, ο Lauwiner υποστηρίζει ότι ο τίτλος επινοήθηκε αρχικά από τα μέσα ενημέρωσης. «Με ανακήρυξαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Είπαν ότι ήμουν ο βασιλιάς της Ελβετίας. Είπα, “αυτό είναι έξυπνο”».

Παρ’ όλα αυτά, ποζάρει με βασιλικές στολές στρατιωτικού τύπου και διατηρεί σχετική ιστοσελίδα, αν και επιμένει ότι ο ρόλος του είναι συμβολικός και ότι δεν αμφισβητεί την ελβετική κυριαρχία.

iefimerida.gr