Μια 61χρονη έχασε τη ζωή της όταν καμπίνα τελεφερίκ αποκολλήθηκε και κατρακύλησε σε χιονισμένη πλαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργκ, στις Ελβετικές Άλπεις.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν –για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σύμφωνα με την Αστυνομία– η καμπίνα αποσυνδέθηκε από το καλώδιο ενώ ανέβαινε στο μεσαίο τμήμα του όρους Τίτλις, λίγο μετά την αναχώρησή της από τον σταθμό Trübsee.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι στην πλαγιά επικρατούσαν «εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι» που έκαναν τις καμπίνες του τελεφερίκ να ταλαντεύονται, και η Αστυνομία έκανε λόγο για ριπές που ξεπερνούσαν τα 80 χλμ./ώρα. Η υπηρεσία του τελεφερίκ συνήθως αναστέλλεται όταν οι άνεμοι υπερβαίνουν τα 60 χλμ./ώρα. «Η μητέρα μου με κοίταξε και είπε ξαφνικά – κοιτάξτε, μια καμπίνα πέφτει. Άκουσε σχεδόν τον κρότο της καμπίνας και είδε πώς έπεσε», δήλωσε σκιέρ στον ιστότοπο Nau.ch. Μεταξύ των αυτοπτών μαρτύρων ήταν και μαθητές.

Σοκαριστικά βίντεο από το δυστύχημα με τελεφερίκ



Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την καμπίνα να πέφτει και να αναποδογυρίζει επανειλημμένα στην πλαγιά πριν ακινητοποιηθεί.

HORROR: A cable car gondola in Switzerland crashed and tumbled down a mountainside, killing the 61-year-old woman inside.



Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν μόνη της στην καμπίνα τη στιγμή του δυστυχήματος. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ελικόπτερο, ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διασώστες προσέγγισαν το σημείο μέσα από βαθύ χιόνι.

Η λειτουργία του τελεφερίκ ανεστάλη και, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF, περίπου 100 έως 200 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από 40 καμπίνες. Οι Ααρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι υπεύθυνοι των λιφτ εξέφρασαν τη θλίψη τους.

