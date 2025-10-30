Στη Νότια Αυστραλία, η τρανς γιαγιά του αγνοούμενου τετράχρονου Gus Lamont φέρεται να απείλησε με κυνηγετικό όπλο μία δημοσιογράφο που επισκέφθηκε το απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειας, κοντά στο Yunta.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ρεπόρτερ Jonica Bray μετέβη στο Oak Park για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και να ρωτήσει αν η οικογένεια επιθυμούσε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της σχετικά με την αναζήτηση του μικρού Gus, ο οποίος αγνοείται εδώ και έναν μήνα.

Η Bray είχε σύντομη συνομιλία με τη γιαγιά του Gus, τη Shannon Murray, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει, και την ώρα που επέστρεφε στο αυτοκίνητό της, ένα άλλο μέλος της οικογένειας, η τρανς γιαγιά του παιδιού, Josie Murray, εμφανίστηκε από το σπίτι οπλισμένη με κυνηγετικό όπλο.

«Ποια είσαι;» φαίνεται να φωνάζει η Josie στο βίντεο, κουνώντας το όπλο. Αν και η Shannon φέρεται να είπε στη Josie ότι είχε την κατάσταση υπό έλεγχο, η Josie εξοργίστηκε, όταν έμαθε ότι η Bray ήταν δημοσιογράφος.

«Φύγετε! Παραβιάζετε την ιδιοκτησία, φύγετε, φύγετε!» φώναξε η Josie, κουνώντας το όπλο. Η δημοσιογράφος της είπε ότι ήδη έφευγε, στο οποίο η Josie φέρεται να απάντησε: «Βούλωσε το στόμα σου και φύγε». Η Bray και ο φωτογράφος της έφυγαν αμέσως από το κτήμα.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του αγνοούμενου αγοριού

Η αντιπαράθεση έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαιώσει ότι η αναζήτηση του Gus θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή (31/10).

Ο Gus εξαφανίστηκε από το κτήμα των παππούδων του στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε υπό την επίβλεψη της γιαγιάς του. Παρά τις δύο μεγάλης κλίμακας προσπάθειες αναζήτησης, στις οποίες συμμετείχαν η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας, η Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη και η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, δε βρέθηκε κανένα ίχνος του αγοριού, εκτός από ένα αποτύπωμα που ταιριάζει με τα παπούτσια του.

Την Παρασκευή, η αστυνομία θα επικεντρωθεί ξανά στην οικία της οικογένειας και σχεδιάζει να αποστραγγίσει το κοντινό φράγμα, περίπου 600 μέτρα από το σπίτι και 4,5 μέτρα βάθος.

«Η αποστράγγιση του φράγματος θα επιτρέψει μια ολοκληρωμένη οπτική αναζήτηση, ιδιαίτερα σε περιοχές με υποβρύχια βλάστηση. Αυτή η νέα αναζήτηση πραγματοποιείται για να αποκλειστεί η πιθανότητα ο Gus να έχει πνιγεί», ανέφερε η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας σε δήλωσή της.

Η Shannon Murray ανακάλυψε ότι ο Gus είχε εξαφανιστεί όταν πήγε να τον φωνάξει για φαγητό. Εκείνη τη στιγμή η ίδια βρισκόταν μέσα στο σπίτι και φρόντιζε τον ενός έτους αδερφό του, Ronnie.

Πηγές κοντά στην οικογένεια έχουν αποκαλύψει αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του πατέρα του Gus, Joshua Lamont, και της οικογένειας Murray. Ο πατέρας του αγοριού ζούσε δύο ώρες μακριά και είχε έρθει σε σύγκρουση με τη Josie καθώς ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι τα παιδιά του μεγάλωναν σε αυτό το απομακρυσμένο κτήμα.

Η μητέρα του Gus φέρεται να βρισκόταν περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το αγρόκτημα, μαζί με την Josie, αναζητώντας χαμένα πρόβατα, όταν ο γιος της εξαφανίστηκε.

Η αστυνομία πιστεύει ότι είναι πιθανό το παιδί να απομακρύνθηκε για να ψάξει τη μητέρα του.

