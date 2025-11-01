Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι οι μαζικές δολοφονίες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιθανόν συνεχίζονται στην πόλη Ελ Φάσερ και την ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, σύμφωνα με έρευνα του Ερευνητικού Ανθρωπιστικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Yale. Τα ευρήματα δημοσιοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της πόλης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Η πόλη έπεσε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ύστερα από 18μηνη πολιορκία των RSF, που βρίσκονται σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023. Με την πτώση του Ελ Φάσερ, ο στρατός έχασε το τελευταίο του προπύργιο στη δυτική περιφέρεια του Νταρφούρ, όπου μαίνονται συγκρούσεις με έντονο εθνοτικό χαρακτήρα.

Μετά την κατάληψη της πόλης, ήρθαν στο φως αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία, απαγωγές, λεηλασίες και επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικών εργαζομένων, ενώ η επικοινωνία με την περιοχή παραμένει περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Σύμφωνα με την έκθεση του Yale, οι δορυφορικές εικόνες «δίνουν λόγους να πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι νεκρό, αιχμάλωτο ή κρυμμένο». Οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συστάδες αντικειμένων που ομοιάζουν με ανθρώπινα σώματα σε συνοικίες, πανεπιστημιακούς χώρους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καταγεγραμμένες μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.

«Οι ενδείξεις ότι οι μαζικές δολοφονίες συνεχίζονται είναι σαφώς ορατές», σημειώνει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ελ Φάσερ είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τους διεθνείς οργανισμούς να αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιοχή.

Η σύγκρουση μεταξύ των RSF και του τακτικού στρατού έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή σε ολόκληρη τη χώρα, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι το Νταρφούρ βρίσκεται «στο χείλος γενοκτονίας».

