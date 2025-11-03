Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά, αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις στην Παπούα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσαν τοπικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, 13 από τους αγνοούμενους είναι παιδιά, ηλικίας από 8 ως 17 ετών, δήλωσε στο Reuters ο Αλφρέδο Αγκουστίνους Ρούμπιακ, ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Ντούγκα.

Banjir bandang disertai longsor melanda Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu (1/11/2025) pukul 17.00 waktu setempat. Dilaporkan 15 korban hilang atas kejadian ini. pic.twitter.com/6XTvtsPK60 November 3, 2025

Τα παιδιά κατευθύνονταν στα σπίτια τους αφού είχαν παίξει βόλεϊ και επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι, όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες, εξήγησε.

Αρχικά βρήκαν καταφύγιο σε κάτι μεγάλους βράχους, αλλά το ρεύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα παρέσυρε. Επιπλέον, από την κατολίσθηση κάποιων από τους βράχους, ορισμένα παιδιά καταπλακώθηκαν, πρόσθεσε ο Ρούμπιακ.

Κάτοικοι, η αστυνομία και στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών συνεχίζουν να αναζητούν θύματα, αλλά το βραχώδες έδαφος καθιστά το έργο τους δύσκολο, είπε ο Ρούμπιακ.

Οι αρχές χρειάζονται ελικόπτερο για να προσεγγίσουν την περιοχή, διαφορετικά θα πρέπει να καλύψουν πεζή μια διαδρομή οκτώ ωρών από την πλησιέστερη πόλη, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται άλλωστε από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται «κόκκινη ζώνη» από πλευράς ασφαλείας, υπογράμμισε.

