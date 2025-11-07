Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Τζέιμς Γουότσον που μόλις σε ηλικία 25 ετών έγινε ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν τη δομή του DNA.

Ο Γουότσον πέθανε χθες Πέμπτη (6/11) σε κέντρο φροντίδας στο Ιστ Νόρθπορτ της Νέας Υόρκης, στο Λονγκ Άιλαντ, ανέφερε ο γιος του Ντάνκαν, ο οποίος είπε ότι μεταφέρθηκε εκεί προ ημερών από νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για λοίμωξη.

Μαζί με τον Φράνσις Κρικ, αλλά και χάρη στο έργο της Ρόζαλιντ Τόμας, η συμβολή της οποίας αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια αργότερα, ο Γουότσον έδειξε το DNA έχει τη μορφή μιας διπλής έλικας. Αποκωδικοποίησαν με τον τρόπο αυτό το «βιβλίο της ζωής», αυτό που υπάρχει σε κάθε ζωντανό οργανισμό.

Μαζί με τον Κρικ πήραν το Νόμπελ Ιατρικής το 1962. Η Τόμας πέθανε πρόωρα το 1958, μόλις 37 ετών, και άρα δεν θα μπορούσε να βραβευτεί.

Πέρα από το έργο του για το DNA είναι γνωστός για το έργο του στο Cold Spring Harbor Laboratory, αναφέρουν οι New York Times, το οποίο ανέλαβε ως διευθυντής το 1968 και μετέτρεψε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μικροβιολογίας στον κόσμο όταν παραιτήθηκε το 1993.

Αλλά υπάρχουν και αμφιλεγόμενα σημεία στο έργο ενός ανθρώπου που κάποτε είχε περιγραφεί ως «ο Καλιγούλας της βιολογίας».

Στα απομνημονεύματά του που δημοσίευσε το 1968 συνάδελφοί του υποστήριζαν ότι τόνιζε υπερβολικά τη συμμετοχή του και υποβάθμιζε το δικό τους έργο.

Το 2007 προκάλεσε σάλο με τη δήλωσή του στους Sunday Times του Λονδίνου ότι οι μαύροι γενικά δεν είναι τόσο έξυπνοι όσο οι λευκοί. Επανέλαβε την ίδια δήλωση σε συνεντεύξεις μπροστά στις κάμερες για ντοκιμαντέρ του PBS που αφορούσε τον ίδιο.

Αποκήρυξε τις δηλώσεις αμέσως, αλλά η εικόνα του είχε πληγεί και αργότερα και ο ίδιος έλεγε ότι οι συνάδελφοί του τον είχαν εγκαταλείψει.

Για πολλά χρόνια, οι διαμαρτυρίες τον συνόδευαν σε δημόσιες εμφανίσεις, όπως συνέβη και στην Πάτρα το 2011.

protothema.gr