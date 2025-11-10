Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ, υποστηρίζουν ότι εξουδετέρωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), μετά από επιδρομές σε όλη την επικράτεια του νοτίου Λιβάνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον στρατό, ένας από τους νεκρούς ήταν ο Σαμίρ Αλί Φακίχ, μέλος της Χεζμπολάχ που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων για την τρομοκρατική ομάδα σε όλο τον Λίβανο. Στοχοποιήθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Σρίφα, στο νότιο Λίβανο.

Δύο επιπλέον μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες στο Χουμίν Ελ Φαούκα και στο ας-Σαουάνα, επίσης στο νότιο Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι συνολικά 12 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητές τους αποτελούσαν απειλή για το Ισραήλ και παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

בשלושה מרחבים שונים בדרום לבנון: צה"ל חיסל שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל סמיר עלי פקיה במרחב סריפא שבדרום לבנון.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2025

Ο στρατός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί για να «εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ».

