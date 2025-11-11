Από τη «μαύρη λίστα» του FBI με τους καταζητούμενους για τρομοκρατία, σε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έγινε δεκτός σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο για τον πρώην τζιχαντιστή.

Με αφορμή την ιστορική επίσκεψη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, ενόψει της απόφασης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την τελική άρση τους.

Ο σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Κύπρο), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον αμερικανό πρόεδρο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Κύπρο), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.

«Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά»

Μετά την ιστορική συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ανυπομονεί να συναντηθεί και να συνομιλήσει ξανά με τον Άχμεντ αλ-Σάρα, μετά τις προηγούμενες συνομιλίες τους στον Λευκό Οίκο.

«Ήταν τιμή μου που περάσαμε χρόνο με τον Ahmed Hussein al-Sharaa, τον νέο Πρόεδρο της Συρίας, όπου συζητήσαμε όλες τις περιπλοκές της ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή, της οποίας είναι σημαντικός υποστηρικτής. Ανυπομονώ να συναντηθούμε και να μιλήσουμε ξανά. Όλοι μιλάνε για το Μεγάλο Θαύμα που λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή. Η ύπαρξη μιας σταθερής και επιτυχημένης Συρίας είναι πολύ σημαντική για όλες τις χώρες της περιοχής», έγραψε ο Τραμπ.

«Οι δεσμοί με την Αλ Κάιντα ανήκουν στο παρελθόν»

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ήταν πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από την Ουάσινγκτον ως «ξένος τρομοκράτης», δήλωσε στο Fox News ότι η σχέση του με τη μαχητική οργάνωση αποτελεί παρελθόν και δεν συζητήθηκε στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News ότι βρισκόταν σε επαφή με τη μητέρα του Όστιν Τάις, ενός Αμερικανού δημοσιογράφου που αγνοείται στη Συρία, και ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να βρει πληροφορίες για τον δημοσιογράφο.

Εξάλλου, σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ενημέρωσης Χάμζα αλ Μούσταφα ενημέρωσε πως η Συρία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή αντιζιχαντιστική συμμαχία που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). «Η συμφωνία είναι πολιτική και μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές συνιστώσες», διευκρίνισε.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.

skai.gr