Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στη Μολδαβία ανάμεσα στις δύο ορθόδοξες εκκλησίες της χώρας, με τη Μητρόπολη Μολδαβίας –που υπάγεται στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία– να απορρίπτει ότι αποτελεί «ρωσική εκκλησία» και τη Μητρόπολη Βεσσαραβίας –η οποία ανήκει στη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία– να την κατηγορεί για «μαζική απάτη».

Περισσότερο από το 90% των πολιτών της Μολδαβίας ασπάζονται την Ορθοδοξία, ωστόσο οι πιστοί παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στις δύο εκκλησιαστικές δομές, καμία από τις οποίες δεν διαθέτει πλήρη αυτοκεφαλία.

Υποστήριξη του πολέμου από τη Μόσχα και πολιτική διάσταση

Όπως σημειώνει το Reuters, η ένταση έχει οξυνθεί εξαιτίας της στήριξης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, με τα πλήγματα από ρωσικά drones να επηρεάζουν επανειλημμένα το έδαφος της Μολδαβίας. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Κισινάου έχει καταδικάσει απερίφραστα την εισβολή.

Υπενθυμίζεται ότι το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε 55 από τις 101 έδρες στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας, εξέλιξη που χαιρέτισαν ευρωπαίοι ηγέτες και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η θέση των δύο εκκλησιών

Μετά από σύνοδο, η Μητρόπολη Μολδαβίας υποβάθμισε τους δεσμούς της με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί “ρωσική εκκλησία”, αλλά εκκλησία όλου του λαού, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, και ότι λειτουργεί «ελεύθερα και ανεξάρτητα».

Αντίθετα, η Μητρόπολη Βεσσαραβίας μίλησε για «διπροσωπία και ηθικά ψέματα», κατηγορώντας την εκκλησία που υπάγεται στη Μόσχα ότι παραπλανά την κοινή γνώμη εμφανιζόμενη ως ο μοναδικός αντιπρόσωπος της ορθοδοξίας στη χώρα.

Η ίδια καταδίκασε την απόφαση της πλειοψηφίας να αφαιρέσει την ιερατική ιδιότητα από 11 κληρικούς που μετακινήθηκαν στη ρουμανική δικαιοδοσία, ενώ δεκάδες ακόμη ενορίες έχουν αλλάξει «στρατόπεδο» τα τελευταία χρόνια.

Παρασκηνιακές κινήσεις και ιστορικό πλαίσιο

Το Reuters είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο ότι ιερείς της Μητρόπολης Μολδαβίας ξεκίνησαν περιοδεία στη Ρωσία με σκοπό, σύμφωνα με πληροφορίες, να προειδοποιήσουν τους ενορίτες για τους κινδύνους της ευρωπαϊκής πορείας της κυβέρνησης.

Η Μολδαβία, ιστορικά, έχει βρεθεί υπό τη Ρωσική Αυτοκρατορία, τη λεγόμενη «Μεγάλη Ρουμανία» και αργότερα τη Σοβιετική Ένωση, στοιχείο που εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά την ταυτότητα και τις εκκλησιαστικές ισορροπίες.

