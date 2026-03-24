Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη ορίσει νέα ημερομηνία για την παρουσίαση του σχεδίου πλήρους κατάργησης των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, το οποίο επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθεί στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, η Ιτκόνεν ανέφερε ότι τα θέματα υποβάλλονται στο Σώμα των Επιτρόπων μόνο όταν θεωρούνται επαρκώς ώριμα, σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η αναφορά στην 15η Απριλίου αφαιρέθηκε από το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που δημοσίευσε την Τρίτη η Κομισιόν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους που είχαν μιλήσει στο Reuters τον Φεβρουάριο, η αρχική επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας συνδεόταν με τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, που διεξάγονταν τρεις ημέρες νωρίτερα. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν να αποφευχθεί η μετατροπή της υπόθεσης του ρωσικού πετρελαίου σε κυρίαρχο θέμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε προοπτική πλήρους απαγόρευσης, γεγονός που εξακολουθεί να περιπλέκει τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την επόμενη φάση ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία.