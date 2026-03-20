Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βλάπτει τα δικά της συμφέροντα επιμένοντας στο σχέδιο διακοπής των εισαγωγών ρωσικού LNG, διαμηνύοντας ότι η Μόσχα θα αναζητήσει νέες αγορές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις υπόλοιπες ενεργειακές εξαγωγές της.

Η αντίδραση της ρωσικής πλευράς ήρθε μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία επανέλαβε ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της για τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού LNG, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στάσης της λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να βρει εναλλακτικούς αγοραστές. Όπως ανέφερε, η Μόσχα θα πράξει ό,τι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της και, εφόσον νέες και αναπτυσσόμενες αγορές με αυξημένες ανάγκες σε φυσικό αέριο, LNG, πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα αποδειχθούν πιο ελκυστικές, τότε η προσοχή της θα στραφεί πλήρως προς αυτές.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να ενεργούν εις βάρος των ίδιων των συμφερόντων τους και των πολιτών τους, εντείνοντας την αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για το ενεργειακό μέλλον της ηπείρου.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη προμηθευόταν πάνω από το 40% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι συνολικές πωλήσεις ρωσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG αντιστοιχούσαν το 2025 μόλις στο 13% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ.

Με βάση τον σχεδιασμό της Ένωσης, οι εισαγωγές ρωσικού LNG προβλέπεται να σταματήσουν έως τα τέλη του 2026, ενώ οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αφήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να προχωρήσει προληπτικά σε διακοπή αυτών των εξαγωγών πριν από τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Κούβα για τρόπους στήριξης του νησιού, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πεσκόφ απέφυγε, ωστόσο, να σχολιάσει αναφορές περί μυστικής παράδοσης ρωσικής προέλευσης ντίζελ προς την Αβάνα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Windward, δεξαμενόπλοιο ετοιμάζεται να παραδώσει εντός ημερών περίπου 190.000 βαρέλια ρωσικού ντίζελ στην Κούβα, εφόσον καταφέρει να φθάσει στο νησί. Το πλοίο, με σημαία Χονγκ Κονγκ και χωρίς να βρίσκεται υπό κυρώσεις, φέρεται να φόρτωσε το καύσιμο από άλλο πλοίο ανοικτά της Κύπρου στις αρχές Φεβρουαρίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι η Κούβα δεν έχει εισαγάγει πετρέλαιο από τις 9 Ιανουαρίου, όταν πραγματοποιήθηκε η τελευταία παράδοση από το Μεξικό, πριν η χώρα σταματήσει τις αποστολές καυσίμων υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Κούβας μετά την ανατροπή, τον Ιανουάριο, του βασικού συμμάχου της, του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Παράλληλα, ρωσικό πετρελαιοφόρο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο δυτικών κυρώσεων και μεταφέρει πάνω από 700.000 βαρέλια πετρελαίου κατευθύνεται επίσης προς την Κούβα, σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpler.

Η αμερικανική κυβέρνηση, παρότι χαλάρωσε πρόσφατα ορισμένες κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να απαγορεύει την παράδοση ρωσικής προέλευσης υδρογονανθράκων στην Κούβα.

ΚΥΠΕ