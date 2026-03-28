Σαν βόμβα έσκασε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι μια νεαρή γυναίκα κατάφερε να δικαιωθεί δικαστικά για κάτι που γίνεται πλέον αντιληπτό ευρέως, τον εθισμό στα social media.

Η νεαρή κινήθηκε νομικά κατά της Meta και του YouTube υποστηρίζοντας ότι την οδήγησαν σε εθισμό σε ευαίσθητη ηλικία και σε κατάθλιψη.

Το δικαστήριο την δικαίωσε επιδικάζοντάς της ως αποζημίωση το ποσό των 3 εκατ. ευρώ και εξίσου σημαντικό, δημιουργώντας νομικό προηγούμενο. Ο αντίκτυπος της απόφασης αυτής ήταν τεράστιος, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο για την ίδια τη νεαρή, αλλά και ευρύτερα γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι οι μετοχές των δύο εταιρειών σημείωσαν αμέσως πτώση.

Ποια είναι η Kaley

Ποια είναι όμως η καταγγέλλουσα, το κορίτσι που έσυρε στα δικαστήρια δύο τεχνολογικούς κολοσσούς και τους κέρδισε;

Η ταυτότητά της δεν έχει απκαλυφθεί, καθώς όλα όσα καταγγέλει ότι υπέστη συνέβησαν όταν ήταν ανήλικη.

Για πολύ καιρό η ταυτότητά της καλυπτόταν από ένα ακρωνύμιο τριών γραμμάτων, KGM. Στη συνέχεια ήρθε το πραγματικό της όνομα: Kaley. Το πρόσωπό της παραμένει καλυμμένο με μυστήριο και η ταυτότητά της προστατεύεται εδώ και καιρό από ένα πυκνό πέπλο μυστικότητας. Οι μόνες γνωστές πληροφορίες είναι η ηλικία της -είναι τώρα 20 ετών- και ότι, σε αγωγή που κατατέθηκε εναντίον ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Silicon Valley, ισχυρίστηκε ότι υπέστη βλάβη από έναν εθισμό που προκλήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστορία της Kaley

Μέσα από την κατάθεσή της στο δικαστήριο, γνωρίζουμε πλέον την προσωπική της ιστορία και πώς έπεσε σε κατάθλιψη λόγω του εθισμού της στο Instagram και το YouTube.

«Σταμάτησα να αλληλεπιδρώ με την οικογένειά μου επειδή περνούσα όλο μου τον χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε η νεαρή γυναίκα όταν κλήθηκε να καταθέσει.

Τα βράδια, όταν ήταν ακόμα έφηβη, η Kaley πήγαινε από τη μία ανάρτηση στο Instagram στην άλλη μέχρι να κοιμηθεί . Και στη μέση της νύχτας, ξυπνούσε για να ελέγχει με εμμονή τις ειδοποιήσεις της. Μόλις άνοιγε τα μάτια της το πρωί, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ανοίγει τις εφαρμογές της. Συγκεκριμένα, το Instagram, το κοινωνικό δίκτυο της Meta, το οποίο τώρα θα πρέπει να πληρώσει το 70% της αποζημίωσης. Αλλά το YouTube, που ανήκει στην Google, συνέβαλε επίσης στην αγωνία της νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η πλατφόρμα την κρατούσε κολλημένη στην οθόνη χάρη εν μέρει στη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, η οποία ξεκινά ένα νέο βίντεο μόλις τελειώσει το προηγούμενο. Κάνοντας τους υπολογισμούς, μπορούσε να περνάει έως και 16 ώρες την ημέρα με τα μάτια της κολλημένα στο smartphone της.

Από μικρή στα social

Όπως η ίδια εξήγησε, άρχισε να χρησιμοποιεί το YouTube στα έξι, εγγράφηκε στο Instagram στα εννέα, ανακάλυψε το TikTok στα δέκα- όταν ακόμα ονομαζόταν Musical.ly- και στη συνέχεια εγγράφηκε στο Snapchat στα έντεκα. Η συνεχής διαδικτυακή της παρουσία, μεταξύ αναρτήσεων και σχολίων, είχε επιβαρύνει τόσο πολύ ψυχολογικά το κορίτσι που επηρέασε τόσο τη σχέση της με τη μητέρα της όσο και την καθημερινότητά της ως έφηβη, ακόμη και την ακαδημαϊκή της επίδοση. Αλλά πάνω απ’ όλα -και αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης- τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν επηρεάσει βαθιά την αυτοαντίληψη που είχε, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας αναπτυξιακά ευαίσθητης περιόδου όπως η προεφηβεία.

Η νεαρή γυναίκα είπε ότι η έλλειψη likes στις φωτογραφίες που δημοσίευε στο Διαδίκτυο την έκανε να νιώθει «ανασφαλής» και «άσχημη». Όχι μόνο αυτό, αλλά ο εθισμός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είχε επίσης ωθήσει στο επικίνδυνο μονοπάτι της διαταραχής σωματικής δυσμορφίας, μιας διαταραχής που χαρακτηρίζεται από υπερβολική προσοχή και έντονη δυσφορία με τα αντιληπτά σωματικά ελαττώματα.

Σε αυτά τα χρόνια της ανάπτυξής της, η Kaley ξεκίνησε μια καθοδική πορεία που την οδήγησε στα πρώτα σημάδια άγχους και κατάθλιψης -τα οποία ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις δέκα ετών και διαγνώστηκαν επίσημα όταν ήταν έφηβη- γεγονός που την οδήγησε στον αυτοτραυματισμό σε πολύ νεαρή ηλικία και στην ανάπτυξη αυτοκτονικών τάσεων.

Είπε επίσης ότι «ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι εκεί όλη την ώρα» και ότι «αν δεν ήμουν εκεί, θα είχα χάσει κάτι ». «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», συνέχισε, «με ανάγκασαν να εγκαταλείψω πολλά χόμπι, με εμπόδισαν να κάνω φίλους… και με ώθησαν να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους».

