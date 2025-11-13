Οι ΗΠΑ θα αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και καιρό ταχθεί υπέρ του απευθείας διαλόγου με τη Μόσχα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Corriere della Sera» και δημοσιεύτηκε αργότερα από το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει επιδιώξει «να κατανοήσει πλήρως τη ρωσική θέση για την Ουκρανία» και έχει «δείξει δέσμευση στην εξεύρεση μιας βιώσιμης ειρηνικής λύσης». «Υπολογίζουμε στη λογική και στο ότι αυτή η στάση θα επικρατήσει στην Ουάσινγκτον και ότι θα αποφευχθούν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το TASS μετέδωσε ότι η ιταλική εφημερίδα αρνήθηκε να δημοσιεύσει τη συνέντευξη.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ο Λαβρόφ είπε ότι ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει πως ένας από τους παράγοντες πίσω από τις ενέργειες της Ρωσίας ήταν η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η ανάπτυξη υποδομών της συμμαχίας πιο κοντά στα ρωσικά σύνορα. «Στην ουσία, αυτό είναι κάτι για το οποίο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία προειδοποιούν εδώ και 20 χρόνια», είπε.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, και ο Λαβρόφ μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στις 20 Οκτωβρίου σχετικά με μια πιθανή νέα σύνοδο, σε συνέχεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ στη συνέχεια δήλωσε ότι ο ίδιος είχε ακυρώσει τη συνάντηση.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη. Η Ευρώπη, είπε, «σαμποτάρει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες και απορρίπτει τις άμεσες επαφές με τη Μόσχα. Επιβάλλουν νέες κυρώσεις που επιστρέφουν σαν μπούμερανγκ και πλήττουν ακόμη περισσότερο τις οικονομίες τους. Προετοιμάζονται ανοιχτά για έναν νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Σημείωσε ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις επαφές με την Ευρώπη «όταν περάσει αυτή η ρωσοφοβική υστερία».

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον χωρών της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ που στηρίζουν την Ουκρανία συμφώνησαν πρόσφατα σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων και συζητούν πρόσθετη οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω της αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

