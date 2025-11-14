Ο Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε πως θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να κατέβει για πρόεδρος το 2028, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, ξεκαθαρίζοντας πως η άμεση προτεραιότητά του είναι η νίκη σε αυτή τη διαδικασία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θεωρείται αγαπημένος των υποστηρικτών του Τραμπ για την προεδρία του 2028, εμφανίζεται ως κορυφαίος υποψήφιος στις πρώτες δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με ανταγωνιστικό ποσοστό σε μία υποθετική αναμέτρηση με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός), ο οποίος αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελαφρύ πλεονέκτημα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς τόνισε ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι να επικεντρωθεί στις ενδιάμεσες εκλογές και να εξασφαλίσει τη νίκη για τους Ρεπουμπλικάνους. Αν και παραδέχτηκε ότι σκέφτεται την υποψηφιότητα για το 2028, σημείωσε ότι η δουλειά του αυτή τη στιγμή είναι να επικεντρωθεί στις εκλογές του 2026.

«Όταν σκέφτομαι για το μέλλον, προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου και να θυμηθώ ότι ο αμερικανικός λαός με εξέλεξε για να κάνω τη δουλειά μου τώρα και πρέπει να την κάνω καλά», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος επικεντρώνεται υπερβολικά στο μέλλον, μπορεί να αποσπαστεί από την τρέχουσα αποστολή του.

Ο Βανς εξέφρασε επίσης τη βαρύτητα που έχει η νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει από τον Τραμπ είναι κρίσιμες για την οικονομική αναζωογόνηση των ΗΠΑ. «Θέλω πραγματικά να κερδίσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές γιατί αν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν την εξουσία, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν όλα τα καλά που έχει κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους τελευταίους 10 μήνες», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος του Fox News ανέφερε ότι κάποιοι μπορεί να θεωρούν πως ο Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που επίσης εξετάζει την υποψηφιότητα για το 2028, μπορεί να είναι αντίπαλοι στο μέλλον, αλλά ο Βανς το διέψευσε, αναφέροντας ότι ο Ρούμπιο είναι «ο καλύτερος φίλος» του στην κυβέρνηση.

«Αν ο Μάρκο τελικά αποφασίσει να κατέβει για πρόεδρος, τότε… θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα», ανέφερε ο Βανς, προσθέτοντας ότι «αν κάποιος από εμάς καταφέρει να υποβάλει υποψηφιότητα, είναι κάτι που θα συμβεί πολύ μακριά στο μέλλον».

