Η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής στοχευμένη επίθεση με πυραύλους Neptune στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, επιφέροντας πλήγμα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της Ρωσίας. Η επίθεση οδήγησε σε διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου, επηρεάζοντας ροές που υπολογίζονται σε 2,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές αργού.

Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές, περιορίζοντας την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της επιχείρηση.

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς οι έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.

Acc to Zelenskyy last night Ukrainian "Long Neptune" missiles attacked several targets in Russia. One of the targets that may have been hit was the Transneft "Sheskharis" oil terminal in the port of Novorossiysk. Flames from a rocket motor can clearly be seen in the video. pic.twitter.com/MDFCCaZpP9 — raging545 (@raging545) November 14, 2025

Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.

Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.

All oil operations at the port of Novorossiysk have been halted. This is reported by Reuters. It comes only three days after the latest Ukrainian strike against oil infrastructure in neighboring Tuapse.



With both oil terminals taken out Russia is currently not loading a single… pic.twitter.com/3O2l6bON14 November 14, 2025

Η επίθεση αυτή έδειξε τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες, καθώς πλήττει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ρωσικής οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας.

🔚 Ukraine's strike stopped oil exports from Novorossiysk, which accounts for about 2% of global supplies, – Reuters



📈 After a massive attack by UAVs and Neptune missiles, the Russian port of Novorossiysk temporarily halted oil shipments – about 2.2 million barrels/day. This is… pic.twitter.com/GoY4d3KioT — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 14, 2025

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ζημιές σε λιμάνια, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια στο Νοβοροσίσκ, ενώ ένα πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται.

Η καταστροφή αυτή, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, απαιτεί άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση των ζημιών, με περισσότερους από 170 ανθρώπους και 50 μονάδες εξοπλισμού να αναλαμβάνουν δράση για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αποκατάσταση των υποδομών.

protothema.gr