Η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής στοχευμένη επίθεση με πυραύλους Neptune στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, επιφέροντας πλήγμα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της Ρωσίας. Η επίθεση οδήγησε σε διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου, επηρεάζοντας ροές που υπολογίζονται σε 2,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προκαλώντας άνοδο στις διεθνείς τιμές αργού.
Η διακοπή της ροής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας προσφοράς, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις ρωσικές οικονομικές υποδομές, περιορίζοντας την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της επιχείρηση.
Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των πετρελαϊκών εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς οι έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου. Με πυραύλους κρουζ Neptune και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τερματικούς σταθμούς και αγωγούς.
Η Ρωσία, μέσω της εταιρείας Transneft, αναγκάστηκε να αναστείλει τις προμήθειες πετρελαίου προς το λιμάνι, ενώ και η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας ανέστειλε προσωρινά τις φορτώσεις από το γειτονικό τερματικό σταθμό, Γιούζναγια Οζερέεβκα.
Η διαταραχή αυτή στην εξαγωγή πετρελαίου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια και ενισχύει τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του αργού, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν άνω του 2%.
Η επίθεση αυτή έδειξε τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Η καταστροφή των υποδομών αυτών έχει άμεσες συνέπειες, καθώς πλήττει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ρωσικής οικονομίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία συνέχισε να στοχεύει και άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας.
Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ζημιές σε λιμάνια, σιτηρά και εμπορευματοκιβώτια στο Νοβοροσίσκ, ενώ ένα πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι υπέστη ζημιές, με τρία μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται.
Η καταστροφή αυτή, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, απαιτεί άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση των ζημιών, με περισσότερους από 170 ανθρώπους και 50 μονάδες εξοπλισμού να αναλαμβάνουν δράση για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αποκατάσταση των υποδομών.