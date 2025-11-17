Ένας εργάτης σε εργοστάσιο στη δυτική Ρωσία αρνείται να επιστρέψει ποσό περίπου 87.000 δολαρίων που κατατέθηκε στον λογαριασμό του λόγω λογιστικού λάθους, προκαλώντας νομική διαμάχη με τον εργοδότη του. Το σφάλμα οδήγησε στη μεταφορά επτά εκατομμυρίων ρουβλίων, ποσού που αντιστοιχούσε στους μισθούς 34 εργαζομένων άλλου υποκαταστήματος, εκτός από τη δική του αμοιβή.

Ο εργαζόμενος, Βλαντιμίρ Ριτσάγκοφ, προχώρησε άμεσα στην αγορά νέου αυτοκινήτου και εγκατέλειψε την περιοχή μαζί με την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί το ποσό «νόμιμα δικό του». Παρά τις εκκλήσεις της εταιρείας, αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλές, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει αριθμό τηλεφώνου.

Η εταιρεία κατέθεσε μήνυση, κατηγορώντας τον για απάτη. Ο τραπεζικός του λογαριασμός πάγωσε προσωρινά στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι συνεργάστηκε με λογιστή ή άλλο πρόσωπο για να υφαρπάξει τα χρήματα. Παρά την κατάργηση της εντολής σύλληψης, ο Ριτσάγκοφ παραμένει νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας, υποστηρίζοντας πως πίστεψε ότι επρόκειτο για μεγάλο ετήσιο μπόνους που συζητείτο μεταξύ εργαζομένων. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι το λάθος του λογισμικού του δίνει δικαίωμα να κρατήσει τα χρήματα, παρά το ισχύον νομικό πλαίσιο που ορίζει το αντίθετο.