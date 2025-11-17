Λίγες ώρες μετά τη δραματική δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας ότι η Ευρώπη «ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι», νέες προειδοποιήσεις ήρθαν να ενισχύσουν το κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια της ηπείρου.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζει επίθεση, τονίζοντας πως η χώρα του έχει ήδη εισέλθει σε «προπολεμική φάση». Η δήλωση αυτή προστίθεται στην αυξανόμενη ανησυχία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στη δημιουργία του σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος», είπε χαρακτηριστικά ο Βίσλαβ Κούκουλα.

Η δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα πριν τις δηλώσεις του Πολωνού επιτελάρχη οι αρχές της χώρας είχαν αναφέρει ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία – Λούμπλιν είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν την Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε κατηγορηματικά ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισημαίνοντας ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Πιστόριους

Εν τω μεταξύ, σκληρή προειδοποίηση απηύθυνε νωρίτερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, δηλώνοντας ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, καθώς εκτίμησε πως μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας μπορεί να συμβεί πριν από το 2029. Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Μόσχα.

Ο Πιστόριους ανέφερε ότι μέχρι πρόσφατα η Γερμανία και το ΝΑΤΟ θεωρούσαν πιθανό ένα ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης στη Συμμαχία από το 2029 και μετά, ωστόσο νεότερες αξιολογήσεις κάνουν λόγο για πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028. «Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό, σημειώνοντας ότι η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικούς ελέγχους ώστε να εντοπίζονται πιθανοί μελλοντικοί έφεδροι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να καταστήσει τη Μπούντεσβερ την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Ο Πιστόριους έχει επίσης επισημάνει ότι, εάν η Γερμανία δεχθεί επίθεση, είναι έτοιμη «να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες». Κατά τον ίδιο, η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα, μια θέση που αποτυπώνει τη σκλήρυνση της γερμανικής στάσης απέναντι στη Μόσχα.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος, απάντησε η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστηρίζοντας σε δήλωσή της στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος». Η Μόσχα εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης, κατηγορώντας τη Γερμανία για επιθετική ρητορική.

Οι δηλώσεις Πιστόριους εντάσσονται σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 15 Νοεμβρίου στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου ο Γερμανός υπουργός υποστήριξε ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.

protothema.gr