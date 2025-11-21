Προθεσμία στην Ουκρανία έως την Πέμπτη για να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιό του έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για την Ουκρανία ώστε να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε δε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο στη Ρωσία, καθώς και την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων ουκρανικών εδαφών, τα οποία κατακτήθηκαν από το Κρεμλίνο, από τις ΗΠΑ ως ρωσικά, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του σχεδίου. Θα προβλέπει επίσης τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας.

Πολλές από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο 28 σημείων έχουν απορριφθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεωρούνται μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Κίεβο, Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο επεξεργάζονται αντιπρόταση.

«Βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα, ή θα χάσουμε τον βασικό εταίρο μας ή την αξιοπρέπειά μας»

Σε μία από τις πιο δραματικές δηλώσεις από την έναρξη του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την κατάσταση της χώρας του ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της στην ιστορία της, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το οδυνηρό δίλημμα «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια».

«Η πίεση προς την Ουκρανία βρίσκεται πλέον στο πιο έντονο σημείο της. Η Ουκρανία ίσως βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο, είτε τα 28 δύσκολα σημεία, είτε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αναφερόμενος στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πιο δύσκολοι και ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι η ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη — και το να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

