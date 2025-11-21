Σε μία δραματική δήλωση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την κατάσταση της χώρας του ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της στην ιστορία της, τονίζοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το οδυνηρό δίλημμα «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Κάλεσε επίσης τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».

Προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, ενώ διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να «προσδώσει» την Ουκρανία.

