Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον για να συναινέσει στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, που έχει διαμορφωθεί με αμερικανική μεσολάβηση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.



Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Κίεβο πως ενδέχεται να διακόψουν την παροχή πληροφοριών και την προμήθεια οπλικών συστημάτων, εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούν από την Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Το σχέδιο εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Εδαφικά ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, χωρίς αλλαγή των συνόρων.

Δημιουργούνται αποστρατικοποιημένες ζώνες υπό ρωσικό έλεγχο.

Oι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές ρυθμίσεις

Το ΝΑΤΟ δε θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ειδική ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομική στήριξη και ανάπτυξη

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Πακέτο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη για ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια θα εποπτεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ.

Τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία με υποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο πλευρών στις συμφωνημένες θέσεις.

Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

Κερδισμένοι και χαμένοι της συμφωνίας

Ουκρανία

Χάνει

Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.

Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ -αλλά υπό όρους.

Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.

Κερδίζει

200 δισεκατομμύρια δολάρια για ανασυγκρότηση

Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ.

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Ρωσία

Χάνει

Κάποια «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία.

Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.

Κερδίζει

Σταδιακή επιστροφή στην G8.

Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Προβλέπονται επίσης

Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

