Δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios κάνει λόγο για ένα δεύτερο προσχέδιο συμφωνίας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία που αφορά το κομμάτι των εγγυήσεων ασφαλείας, λίγες ώρες μετά τη διαρροή των λεπτομερειών του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Axios το προσχέδιο αυτό περιγράφει εγγυήσεις ασφαλείας με μοντέλο το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίζουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας».

Κατά την ίδια πηγή το κείμενο αναφέρει ότι οποιαδήποτε μελλοντική «σημαντική, εκ προθέσεως και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας «θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την ειρήνη και ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας», και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα αντιδράσουν αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Το έγγραφο έχει ήδη διαμορφωθεί ως πολυμερής συμφωνία, με τις υπογραφές της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η Μόσχα έχει ενημερωθεί για το προσχέδιο, αλλά παραμένει αβέβαιο αν θα χρειαστεί τελικά και η υπογραφή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εγγύηση ασφάλειας θα έχει αρχική διάρκεια δέκα ετών και θα μπορεί να ανανεωθεί με αμοιβαία συναίνεση.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και άλλη πηγή με άμεση γνώση του θέματος επιβεβαίωσαν τη γνησιότητα του εγγράφου προσθέτοντας ότι η πρόταση θα πρέπει να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και ενδέχεται ακόμη να αλλάξει. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Με την πρόταση αυτή, σχολιάζει η αμερικανική ιστοσελίδα, ο Ζελένσκι ενδεχομένως να υποχρεωθεί να παραχωρήσει ακόμη περισσότερο ουκρανικό έδαφος από αυτό που ελέγχει σήμερα η Ρωσία

Το σχέδιο αυτό φέρεται να συζήτησε ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει αναλάβει την κατάρτιση του σχεδίου των 28 σημείων, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέρ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, και το έγγραφο παραδόθηκε γραπτώς στον Ουκρανό πρόεδρο την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Όπως σημειώνει, πάντως, το Axios το σχέδιο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στον κύκλο των υποστηρικτών της γραμμής «Πρώτα η Αμερική», καθώς ουσιαστικά θα δεσμεύσει τον αμερικανικό στρατό να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

Το παρόν πλαίσιο καθορίζει τους όρους για μια εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας με βάση τις αρχές του άρθρου 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, προσαρμοσμένες στις συνθήκες της παρούσας σύγκρουσης και στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαίων εταίρων τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι μια σημαντική, σκόπιμη και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας πέραν της συμφωνηθείσας γραμμής εκεχειρίας στο ουκρανικό έδαφος θα θεωρηθεί ως επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ασκώντας τη συνταγματική του εξουσία και μετά από άμεσες διαβουλεύσεις με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και τους ευρωπαίους εταίρους, θα καθορίσει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ένοπλη δύναμη, βοήθεια σε θέματα πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες, καθώς και άλλα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα. Ένας μηχανισμός κοινής αξιολόγησης με το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία θα αξιολογεί κάθε ισχυρισμό παραβίασης.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής σταθερότητας και δεσμεύονται να ενεργούν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση κάθε παραβίασης που πληροί τις προϋποθέσεις, εξασφαλίζοντας μια ενιαία και αξιόπιστη αποτρεπτική στάση.

Το παρόν πλαίσιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του και θα παραμείνει σε ισχύ για δέκα έτη, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ευρωπαίων εταίρων και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ θα εποπτεύει τη συμμόρφωση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ένα προς ένα τα σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διέρρευσαν στο Nexta, το οποίο επικαλείται τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, το σχέδιο για εκεχειρία στην Ουκρανία περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Η συμφωνία αγγίζει τόσο εδαφικά όσο και στρατιωτικά θέματα, ενώ εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Όπως έγραψαν νωρίτερα οι Financial Times, οι Αμερικανοί πιέζουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

Αναλυτικά, τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

Εδαφικά Ζητήματα

📍 Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ (ήτοι, το Ντονμπάς) αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.

📍 Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

📍 Ορισμένα εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

📍 Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Συμφωνίες

📍 Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

📍 Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

📍 Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

📍 Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά Μέτρα και Ανάπτυξη της Ουκρανίας

📍 Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

📍 100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

📍 Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

📍 Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

📍 Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Αναφορικά με τη Ρωσία

📍 Οι κυρώσεις αίρονται σταδιακά.

📍 Η Ρωσία επιστρέφει στην G8.

📍 Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

📍 Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

📍 Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και Εποπτεία

📍 Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική.

📍 Η εποπτεία πραγματοποιείται από το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

📍 Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

📍 Με την υπογραφή της συμφωνίας, τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών υποχωρούν στις συμφωνημένες θέσεις.

Τι κερδίζει και τι χάνει η κάθε πλευρά

Ουκρανία

1. Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.

2. Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

3. Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ -αλλά υπό όρους.

Εδάφη

1. Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

2. Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου -στην πράξη, αυτό σημαίνει και νέα απώλεια εδαφών για την Ουκρανία.

3. Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.

Ρωσία

1. Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.

2. Σταδιακή επιστροφή στην G8.

3. Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Τα «κέρδη» του Κιέβου

1. $200 δισεκατομμύρια για ανασυγκρότηση (συμπεριλαμβανομένων $100 δισεκατομμυρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία).

2. Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη της IAEA, με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50.

3. Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ και δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Προβλέπονται επίσης

– Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

– Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή.

– Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

