Η νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Κίεβο είναι μια «προκλητική ενέργεια», με στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι από την πλευρά του Κιέβου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλιτσίγια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Νωρίτερα το το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε το προσχέδιο ενός αμερικανικού σχεδίου που στόχο έχει τον «διπλωματικό τερματισμό του πολέμου» και θα συζητήσει τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης».

Σήμερα Πέμπτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, τον οποίο ο Τραμπ όρισε την περασμένη εβδομάδα ως «ειδικό εκπρόσωπο». Ο Ντρίσκολ βρίσκεται σε αποστολή διερεύνησης στο Κίεβο, με αποστολή να εξετάσει τον πόλεμο και την παραγωγή ουκρανικών drones.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο συζήτησαν τρόπους επίτευξης ειρήνης και δεσμεύτηκαν ότι και οι δύο πλευρές θα εργαστούν πάνω στα σημεία ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Οι ομάδες μας – της Ουκρανίας και των ΗΠΑ – θα εργαστούν πάνω στα σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και άμεση εργασία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνάντησή του με μια αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και ο Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η εκτενής πρόταση 28 σημείων αποτελεί έναν οδικό χάρτη εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα.

To σχέδιο θυμίζει πολύ με τα αιτήματα που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κίεβο δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι έμαθαν για το σχέδιο μόνο όταν άνοιξαν τις ειδήσεις.

Η πρόταση προβλέπει την παραχώρηση από την Ουκρανία στη Ρωσία του βόρειου τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο ελέγχει, και τη μείωση του μεγέθους του στρατού της κατά το ήμισυ. Η Ουκρανία θα αναγκαστεί επίσης να παραδώσει τα όπλα μακράς εμβέλειας που χρησιμοποιεί για να χτυπά στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Ο αμερικάνικος ιστότοπος Axios ανέφερε την Τρίτη (18/11) ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σύνταξε κρυφά ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές του Axios όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, όρος που αποκλείει τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Ακόμα ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, αιτήματα που αποτελούν μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας και το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ στην Ουκρανία, φέρεται να ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας ότι θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο μετά από ένα χρόνο στη θέση αυτή. Ο Κέλογκ θεωρείται ότι είναι γενικά συμπαθής προς την Ουκρανία και, ως εκ τούτου, έχει μείνει εκτός των άμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Η ανανεωμένη πίεση του Λευκού Οίκου για να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στην προσπάθειά της για «ειρήνη» έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος στο μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο από τότε που ανέλαβε την προεδρία το 2019.

Ο πρώην επιχειρηματικός του συνεργάτης Τιμούρ Μίντιτς και τουλάχιστον δύο υπουργοί της κυβέρνησης κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα σχέδιο δωροδοκίας μεγάλης κλίμακας. Αρκετοί βουλευτές από το κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού», έχουν καλέσει τον πρόεδρο να αποπέμψει τον Αντρέι Γερμάκ, τον ισχυρό επικεφαλής του προσωπικού του.

Η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας

Ένας δυτικός διπλωμάτης είπε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας. «Φαίνεται ότι ο Ντμίτριεφ έφτιαξε αυτό το σχέδιο σε μια στιγμή που ο Ζελένσκι είναι αδύναμος. Οι Ρώσοι είναι καλοί στο να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις», είπε. «Μοιάζει με όλα τα άλλα ρωσικά σχέδια. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει με την Ουκρανία».

Ο διπλωμάτης είπε ότι οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου σχετικά με τη ρωσική γλώσσα ήταν ένα «δόλωμα» που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αργότερα. Η πρόταση δεν προσέφερε τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα χρειαζόταν η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους της για να προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, πρόσθεσαν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δήλωσαν ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την τελευταία πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν παρείχε πλέον άμεση στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, γεγονός που μείωσε την ικανότητά της να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία φιλική προς τη Μόσχα στην Ουκρανία, σημείωσε μια πηγή.

«Επικροτούμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά η Ευρώπη είναι ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας και, φυσικά, είναι η ασφάλεια της Ευρώπης που διακυβεύεται. Επομένως, αναμένουμε να μας ζητηθεί η γνώμη μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ευρώπη χαιρετίζει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και δίκαιης λύσης του πολέμου, αλλά τόνισε: «Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται η συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων».

Η Κάλλας είπε ότι η πρόταση των Ντμίτριεφ-Βίτκοφ δεν προβλέπει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα. Αν η Ρωσία ήθελε πραγματικά την ειρήνη, θα μπορούσε να είχε συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ήδη πριν από κάποιο καιρό».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, αρνήθηκε να σχολιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο. «Συμφωνώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που ο πρόεδρος συνεχίζει να θέτει στην πρώτη γραμμή των στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής, που είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ώστε να έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη και να τερματίσουμε τη σφαγή και τη σφαγή τόσων αθώων», δήλωσε.

