Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να προελάσουν προς το κεντρικό τμήμα του Ποκρόβσκ, εκμεταλλευόμενες την ομίχλη.

«Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες ήταν ανεπιτυχείς και ο εχθρός εξουδετερώνεται στην αστική περιοχή», έγραψε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram.

«Οι αμυντικές δυνάμεις κρατούν τις καθορισμένες γραμμές στο βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και ελέγχουν θέσεις νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, οι οποίες είναι σημαντικές για την περαιτέρω απο-απελευθέρωση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr